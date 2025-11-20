Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Depois de Jéssica Vieira, também Catarina Miranda é protagonista de um videoclipe de um cantor português de renome. Falamos de Sérgio Rossi e foi o próprio que deu a novidade.

Nas redes sociais, o artista partilhou uma fotografia ao lado da finalista do Big Brother Verão.

«Apresento-vos a protagonista do meu novo videoclipe: a querida Catarina Miranda», começou por escrever Sérgio Rossi. «Estivemos em gravações por estes dias e acreditem que estou ansioso por vos mostrar o nosso novo single. O que acham», adiantou.

Curiosamente, há um detalhe que liga o facto de, agora, as 'rivais' Jéssica Vieira e Catarina Miranda serem protagonistas de videoclipes. É que a vencedora do Big Brother gravou para Bruna, e Catarina Miranda gravou para Sérgio Rossi, com quem a cantora tem uma filha em comum, Yara Rossi.

