«Alguém avise a Kina...»: Catarina Miranda faz ameaça polémica nas redes sociais

Catarina Miranda e Kina conheceram-se no Big Brother Verão, mas a relação entre as duas está longe de ser pacífica. A namorada de Afonso Leitão usou as redes sociais para tecer duras críticas à estilista, que atualmente participa na Primeira Companhia, e chegou mesmo a sugerir aos seguidores, fazer "uma visita" à gala do programa.

Através de vários stories publicados no Instagram, a ex-concorrente do Big Brother não poupou Kina a comentários polémicos:

«Bem, isto chegou-me agora aqui, só agora é que eu vi, eu tenho andado a acompanhar a Primeira Companhia, até porque eu também faço parte do programa e nem sabia. Eu não sei se os aviões chegam lá, mas alguém que avise a Kina que a operação dela foi mal feita. Não sei quem foi o cirurgião, mas aquilo está mal feito, que ela quando cortou a cara toda aqui para o lifting, ela devia ter feito, era uma operação um bocadinho mais para dentro que era aqui ao cérebro. Realmente, eu vou-vos dizer uma coisa: se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu ia lá buscar a minha avó, eu ia lá. Portanto, é assim, ela não me vai ver. Eu ia dar-lhe um recado, mas ela não me vai ver. Ela depois quando tiver ela numa casa que vem nunca mais vai estar, que ela morre de medo que eu lá apareça. Ela e o Manuel Melo. O Manuel Melo, cada vez que ouve o meu nome até pensa que eu apareço lá no dia a seguir.», começou por dizer a jovem.

No final da sequência de stories, Catarina Miranda chegou mesmo a sugerir aos seguidores, deslocar-se até à Gala da Primeira Companhia:

«Mas é assim, eu e o Afonso, nós somos pessoas do bem e nós queremos provar que ainda há boas pessoas no mundo. Então agora se a Kina passar desta semana, que eu duvido, né? Mas se ela passar esta semana, eu estou a pensar ir com o Afonso a uma gala e levar um cartaz a dizer: «Força Kina», que ela precisa de força para superar o trauma. Ela está muito traumatizada, muito, muito traumatizada. (…) Será que é aqueles chás do chinês que ela anda a vender que lhe andam a fazer mal? Às vezes pode ser, né? Eu às vezes penso nisso. Será que ela bebe aquilo e aquilo é veneno?», concluiu a jovem.