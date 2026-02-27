Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Está instalada a polémica entre Catarina Miranda e Leandro, com Afonso Leitão à mistura. Os três têm trocado farpas e críticas em público.
Tudo começou quando Leandro partilhou uma fotografia junto ao Casino Estoril, local da última festa da TVI. Catarina Miranda e Afonso Leitão resolveram atacar o ex-concorrente do Secret Story 9 por esta publicação.
«Vou comentar uma coisa, mas não me julguem. Leandro, ganha vergonha na cara», atacou Catarina Miranda. E o namorado, Afonso Leitão, concordou: «Uns morrem outros ficam assim. Tropa está todo queimado.»
Leandro não gostou do ataque e já veio responder. «Tenho aqui o comentário de uma seguidora desesperada por atenção. Por isso, mesmo estou aqui para responder. Não preciso de ter vergonha nenhuma na cara, porque não há nada que tenha feito que me envergonhe. Já ela, não poderá dizer o mesmo.»
Leandro acrescentou, ainda: «Ela deve estar a querer atenção, porque está habituada a ser uma barraqueira sem noção e ninguém lhe dá atenção. Dou-lhe um bocadinho. Beijinhos querida e manda vir o próximo».
VEJA TAMBÉM: Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada