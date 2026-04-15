Troca de farpas! Catarina Miranda não se cala após crítica de Liliana Oliveira

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Catarina Miranda assistiu no estúdio do Secret Story à expulsão de Ariana Miranda. Na sequência da saída desta concorrente, Catarina deixou um apelo aos seguidores de forma a que não façam comentários ofensivos e Liliana Oliveira reagiu de imediato.

«Ao final do dia, isto é apenas um jogo. Acho que é isso que muitas pessoas ainda não entendem. Tenho pena dos pais e das famílias, que não têm qualquer culpa. Se fossem os vossos filhos, primos ou irmãos, não iam gostar de ver isto acontecer. Por isso, devíamos ter mais compaixão uns pelos outros», afirmou.

Liliana Oliveira contestou de imediato, criticando dessa forma a postura de Catarina Miranda: «Primeiro incentiva o ódio, depois fala em compaixão. A incoerência desta rapariga nunca fez sentido».

A finalista do Big Brother Verão não deixou o comentário sem resposta. Ao partilhar uma notícia sobre as críticas, publicou uma imagem de uma vaca e escreveu: «Nada como uma especialista na área para comentar, não é?».

Mais tarde, num outro vídeo divulgado na mesma rede social, reforçou a sua posição: «Sei que muitos gostavam de uma resposta minha, mas não respondo a jogadores da terceira liga. Estou tranquila. Já estou quase reformada destes reality shows. Eu não me meto com ninguém, mas metem-se comigo. Não percebo o que querem. Estou em paz», finalizou.

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