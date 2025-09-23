Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

O 'triângulo' Liliana, Fábio e o noivo Zé tem dado muito que falar no Secret Story 9 e, no Extra desta segunda-feira, 22 de setembro, Catarina Miranda comentou o assunto. A ex-concorrente do Big Brother Verão foi muito crítica da postura dos dois concorrentes desta edição, mas o noivo também não se livrou de uma descompostura.

«Ela (a Liliana) vai-se enrolar com o Fábio. Pronto, temos de chamar as coisas pelos nomes. O Zé é corno. Portugal está todo a defender o Zé, mas já não dá para defender o Zé», começou por referir Catarina Miranda, sem papas na língua.

A antiga repórter do já extinto Somos Portugal foi mais longe e criticou o telefonema do noivo de Liliana, em direto na última gala do Secret Story. «Depois de tudo o que já viu, faz uma ligação em direto para a Cristina Ferreira e diz que está tudo bem... então ele gosta», anuiu.

«Ela sabe o homem que tem em casa»: Catarina Miranda 'rasga' Liliana

Catarina Miranda considerou que esta proximidade de Liliana a um outro homem «não deve ser um ato isolado»: «Ela sabe muito bem, se calhar, até onde pode ir. Estou a dizer, alegadamente, eu não sei. Mas acho que não é a primeira vez que isto está a acontecer».

E prosseguiu: «Ela própria já disse que não pode estar com as amigas porque as amigas sentem-na como uma ameaça para os namorados. Mas vamos lá ser sinceras, vamos jantar com amigas e vamos estar a atirar-nos aos namorados das nossas amigas? Isto demonstra muito».

«Acho que ela sabe perfeitamente o homem que tem em casa, sabe que ele é muito meiguinho, carinhoso com ela. Deve ser muito boa pessoa o Zé. Mas isto, para mim, já aconteceu antes. Por isso é que ela sabe perfeitamente o que tem em casa», acrescentou ainda.

Sem tabus, Miranda afirmou ainda que sente que Liliana se identifica com Fábio «porque são iguais». «A diferença é que o Fábio não deve nada a ninguém, está solteiro, faz o que ele quiser. A Liliana deve, ela está noiva. Ele não se ajoelhou para lhe pedir o divórcio, ajoelhou-se para a pedir em casamento», referiu.

Por fim, a jovem de Almeirim deixou uma sugestão à produção do reality show da TVI: «Eu acho que deviam fazer como num reality show lá fora em que acontece exatamente isto que está a acontecer. E mandam congelar os concorrentes e ele entra lá dentro e leva-lhe a aliança. Termina o noivado em direto. Acho que isto ia ser pico de audiências mundiais, eu amaria ver».