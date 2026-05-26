«Quem te traiu...»: Mariana Silva reage ao fim do namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão com provocação polémica

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Digno de meme! Catarina Miranda não esconde surpresa após revelação de Diogo sobre namoro com Ariana

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Catarina Miranda e Mariana Silva têm estado envolvidas numa discussão que se tornou pública, e tudo porque a ex-concorrente do Secret Story 9 revelou que Afonso Leitão metia vários 'likes' nas suas fotos, mesmo namorando com a finalista do Big Brother Verão. Agora, a polémica ganhou novos contornos.

Esta manhã, Catarina Miranda surpreendeu tudo e todos ao emitir um comunicado, onde anunciou o fim da relação com Afonso Leitão, depois de este a ter, alegadamente, «desrespeitado». A ribatejana acabou por, momentos depois, apagar essa mesma partilha, mas Mariana Silva não deixou passar em branco a situação e recorreu às stories do Instagram para lançar farpas.

Há cerca de uma semana, Mariana Silva tinha divulgado alegadas mensagens que tinha recebido de Afonso Leitão, mas Catarina Miranda desmentiu publicamente e até atacou a madeirense.

Agora, a jovem partilhou a seguinte indireta: «KARMA. Quem te traiu, será traído. Aqueles que te mentiram, serão vítimas de mentiras também. Quem te enganou, será enganado. Quem te ofendeu, ficará ofendido. Aqueles que te fizeram sofrer, irão sofrer. Porque essas são as regras do jogo.»

Pode ver tudo aqui:

Até ao momento, Catarina Miranda ainda não reagiu a esta partilha de Mariana Silva.