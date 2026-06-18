A enfrentar um processo na Justiça, Catarina Miranda muda de visual e causa alvoroço

Catarina Miranda voltou a estar no centro das atenções depois de surgir com um novo visual que não passou despercebido nas redes sociais. A mudança acontece num momento particularmente delicado da sua vida pessoal, marcado por um processo judicial relacionado com a sua anterior relação com Afonso Leitão.

O antigo relacionamento entre os dois não terminou da melhor forma, tendo sido apontadas acusações de traição e outros conflitos que acabaram por agravar a situação. O desentendimento escalou ao ponto de Afonso Leitão avançar com um processo em tribunal, segundo revelou o próprio.

Apesar do contexto polémico, Catarina Miranda optou por mostrar uma postura confiante e distante da controvérsia. A recente mudança de visual — que inclui um estilo mais arrojado e uma imagem renovada — foi interpretada por muitos seguidores como uma forma de “recomeço” e de afirmação pessoal.

Nas redes sociais, as reações dividiram-se entre elogios e especulação. Há quem considere que a ex-concorrente está simplesmente a seguir em frente e a focar-se em si própria, enquanto outros veem a transformação como uma resposta indireta à pressão mediática e ao momento difícil que atravessa.

Independentemente da polémica, a verdade é que a nova imagem de Catarina Miranda conseguiu captar atenções e colocar novamente o seu nome em destaque e esta mudança de visual surge como mais um capítulo numa história que continua a gerar debate e interesse.