Catarina Miranda descarta a Televisão? A finalista do Big Brother tem nova aposta

Ao Minuto

17:18
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu» - Big Brother
00:34

Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»

17:01
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar» - Big Brother
01:27

Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»

16:57
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe» - Big Brother
03:06

Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»

16:54
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir» - Big Brother
03:15

De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»

16:53
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana» - Big Brother
04:41

Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»

16:52
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma» - Big Brother
03:25

Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»

16:51
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto» - Big Brother
02:53

Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»

16:06
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre' - Big Brother

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

15:24
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe» - Big Brother
02:09

Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»

15:19
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito - Big Brother
01:28

Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito

15:13
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’ - Big Brother
08:35

Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’

15:06
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?» - Big Brother
03:31

Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»

15:00
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
06:29

«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente

14:52
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema» - Big Brother
01:34

Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»

14:51
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros - Big Brother
07:53

«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros

13:58
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida - Big Brother
03:45

Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida

13:28
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais» - Big Brother
06:47

Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais»

13:21
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina» - Big Brother
05:59

Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina»

12:44
‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido - Big Brother

‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido

12:37
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente - Big Brother
02:51

Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente

12:21
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida - Big Brother
04:34

«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida

12:02
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta - Big Brother
01:22

A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta

11:49
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa - Big Brother
01:20

«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa

11:38
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente - Big Brother
00:51

Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente

11:36
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera - Big Brother
00:53

Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Catarina Miranda descarta a Televisão? A finalista do Big Brother tem nova aposta

  • Secret Story
  • Hoje às 11:15
Catarina Miranda descarta a Televisão? A finalista do Big Brother tem nova aposta - Big Brother

Após algum tempo afastada dos ecrãs e sem projetos televisivos, Catarina Miranda decidiu dar um novo passo na sua carreira. A ex-concorrente do Big Brother Verão anunciou recentemente um novo projeto profissional.

Na passada quarta-feira, 15 de outubro, Catarina Miranda recorreu às stories do Instagram para anunciar uma importante novidade na sua vida profissional. Após algum tempo afastada da televisão e sem novos projetos em vista, a jovem natural de Almeirim decidiu investir num novo desafio, desta vez, no universo da moda.

A ex-concorrente do Big Brother Verão revelou o lançamento da “VanCat”, uma loja de roupa online criada em parceria com Vanda, esposa do seu amigo Sérgio Duarte. O nome da marca resulta da junção dos nomes das duas empreendedoras, simbolizando a união e a criatividade que marcam o projeto.

O lançamento teve lugar na noite do mesmo dia, às 21h15, com Catarina Miranda em direto no Instagram oficial da loja. A apresentação contou ainda com a participação de Vanda, Sérgio Duarte e Afonso Leitão.

Com a criação da VanCat, Catarina reforça a sua presença no meio digital e demonstra vontade de continuar a reinventar-se. O projeto representa mais um passo na sua trajetória profissional, mostrando que a ex-concorrente do Big Brother Verão está pronta para explorar novas oportunidades e consolidar a sua ligação ao público fora da televisão.

 

Relacionados

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim
Temas: Catarina Miranda Novo projeto

Fora da Casa

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Há 14 min
Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Há 16 min
Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Há 2h e 7min
Estrela de reality show lança produto tendência que está a chocar tudo e todos

Estrela de reality show lança produto tendência que está a chocar tudo e todos

Há 2h e 31min
Jully Rose mostra detalhes da casa nova. E as imagens falam por si

Jully Rose mostra detalhes da casa nova. E as imagens falam por si

Há 2h e 33min
Kim Kardashian: A estrela de reality show e empresária acaba de lançar produto controverso

Kim Kardashian: A estrela de reality show e empresária acaba de lançar produto controverso

Há 2h e 44min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente
02:34

«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente

Hoje às 10:57
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
01:20

«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa

Hoje às 11:49
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Há 1h e 12min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 14:18
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Há 16 min
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Há 1h e 12min
Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Há 2h e 7min
Estrela de reality show lança produto tendência que está a chocar tudo e todos

Estrela de reality show lança produto tendência que está a chocar tudo e todos

Há 2h e 31min
Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa

Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa

Há 2h e 49min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

14 out, 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

14 out, 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

14 out, 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Hoje às 09:57
Kina sobre acusações do enteado: "Não lhe vou dar o valor que ele não tem"

Kina sobre acusações do enteado: "Não lhe vou dar o valor que ele não tem"

Hoje às 09:31
Em sofrimento: Luís Gonçalves chora morte de pessoa especial e emociona fãs

Em sofrimento: Luís Gonçalves chora morte de pessoa especial e emociona fãs

Ontem às 21:23
Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Ontem às 19:14
Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Ontem às 14:49
Ver Mais Outros Sites