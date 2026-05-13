«A cara da riqueza». Catarina Miranda mostra transformação do quarto e a cama de luxo impressiona

Enquanto Afonso está na casa do Desafio Final, Catarina Miranda aproveitou para fazer mudanças na casa nova. A ex-concorrente transformou o quarto em apenas quatro horas, com a ajuda de uma empresa de decoração de interiores, e fez questão de mostrar o resultado nas redes sociais.

«O maior segredo da minha casa vai ser revelado», conta. «Nos mudamos-mos recentemente aqui para o Montijo».

No vídeo em que mostra as mudanças, Catarina Miranda explica os detalhes que mais amou. A namorada de Afonso destaca a mesa de maquilhagem, mas também a cama king size.

Veja tudo no vídeo: