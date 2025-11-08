Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ao Minuto

22:41
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo» - Big Brother
01:10

22:38
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem - Big Brother
00:45

22:23
De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas - Big Brother
04:10

22:09
«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno - Big Brother
02:03

22:02
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu - Big Brother

21:45
Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo» - Big Brother
01:50

21:37
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida - Big Brother

21:21
Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa - Big Brother
04:29

21:04
Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca - Big Brother
03:52

19:43
Atitude de Pedro gera alvoroço: «Quer meter-se entre o Dylan e a Inês» - Big Brother
01:35

19:41
Gesto maroto? Liliana põe travão a Fábio - Big Brother
01:41

19:36
O clima aquece! Dylan e Inês trocam beijos e carinhos debaixo dos lençóis - Big Brother
02:02

19:05
Vera ainda é assunto! Dylan revela: «Não acredito que tenha sido...» - Big Brother
01:43

18:54
«Se calhar tinha reagido como a Vera»: Marisa faz confissão explosiva - Big Brother
02:35

18:05
Ana Cristina e Raquel põem fim à amizade? A discussão que está a dar falatório - Big Brother
02:01

17:59
Pedido de namoro à vista! Fábio mostra-se cada vez mais derretido com Liliana - Big Brother
02:23

17:48
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis' - Big Brother
03:00

17:42
Ana Cristina debaixo do fogo: Dylan confronta a concorrente e gera tensão na casa - Big Brother
02:59

17:31
Raquel aponta o dedo a Leandro: «Está ali a controlar o que toda a gente come» - Big Brother
03:03

17:19
Imagens na íntegra! Este foi o primeiro beijo 'caliente' de Inês e Dylan - Big Brother
01:11

17:19
Este é o novo look de Fábio. E as reações nas redes sociais não se fizeram esperar - Big Brother
01:09

17:02
Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana - Big Brother
02:47

16:58
Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes - Big Brother
01:28

16:53
«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim - Big Brother
02:38

16:09
Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada - Big Brother
04:30

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

  • Secret Story
  • Ontem às 17:48
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte - Big Brother

Catarina Miranda responde à pergunta que não quer calar: continua ou não a ver as "sobrinhas", filhas de Sérgio Duarte? Saiba tudo.

Catarina Miranda e Sérgio Duarte eram os melhores amigos desde que se conheceram no Big Brother 2024, mas agora estão de costas voltadas. Os ex-concorrentes zangaram-se por causa de negócios e, agora, a finalista do Big Brother Verão revelou novos detalhes sobre o assunto.

As revelações foram feitas no podcast O que diz o teu coração, de Vera de Melo, onde Catarina Miranda e Afonso Leitão foram os grandes convidados. A ex-concorrente contou que continua a ver as 'sobrinhas', filha do agora ex-amigo, mas que para isso tiveram de chegar a um acordo.

«A nossa relação neste momento não está, não há relação. Não posso dizer que é terminada, porque não sei o dia de amanhã e até porque tenho duas sobrinhas, que é como se fossem minhas. Mas nós não estamos bem. Eu sou uma pessoa muito grata às pessoas que sempre me apoiaram e sempre me ajudaram, principalmente o Sérgio e a Vanda, porque foram os meus melhores amigos durante muito tempo. As pessoas criticam-me muito a mim porque sou sempre eu que dou a cara, porque quando estamos a ver uma relação que corre mal, é sempre aquele que é mais exposto que é o culpado ou tenta-se meter a culpa em alguém e nem sempre é justo», começou por explicar.

Vera de Melo quis saber o que correu mal e Catarina Miranda respondeu, sem hesitações: «Acho que não estamos na mesma fase da vida literalmente e não vemos as coisas da mesma maneira em muitos aspetos: em termos de empresa, que nós criámos uma, em termos de vida mesmo, e eu agora estou com o Afonso e vou fazer vida com o Afonso, portanto, temos de ter os nossos tempos. Afastar às vezes também é bom, nós afastarmo-nos por um tempo das pessoas e depois vermos se realmente era isto que queríamos».

Catarina Miranda abre o coração para falar das "sobrinhas"

Na mesma conversa, Catarina Miranda falou sobre as sobrinhas de coração e garantiu que o seu laço com as meninas vai permanecer intacto.

«Há uma coisa bonita que é quase como aqueles divórcios quando há um filho: a primeira imposição dele para mim e de mim para ele foi mútua que é não deixar de ver as minhas sobrinhas nem ter contacto com elas. Portanto, nisso estamos bem e falamos bem: vou buscá-las, vou passear com elas se for preciso mais o Afonso e depois devolvemos aos pais e elas continuam a ser minhas sobrinhas».

Catarina Miranda disse ainda que «ama muito» as sobrinhas, mas garantiu que não acredita numa «reconciliação» com Sérgio Duarte.

«Honestamente, não acredito, porque acredito que quando há uma rutura de confiança na amizade e em outras relações, assim que a confiança é quebrada nunca mais pode voltar a ser fixada. Acredito em segundas oportunidades, antigamente não acreditava, mas hoje em dia cada vez acredito nas segundas oportunidades. Mas já não vai ser como a primeira. Acho que pode voltar a ser parecido, mas igual nunca vai ser», disse.

«Acho que há coisas que não se fazem e deixam-me muito triste, porque era uma pessoa que eu gostava muito e de repente houve uma quebra de confiança que não vou aprofundar, mas que não gostei, acho que foi feio. Acho que no fundo não se deve misturar empresas com amizade e é isso», findou.

Veja aqui as imagens completas:

Temas: Catarina Miranda Sérgio Duarte

