De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Depois de vários meses de amizade e cumplicidade pública, Catarina Miranda e Sérgio Duarte, ex-concorrentes do Big Brother 2024, já não se seguem no Instagram — e o mesmo acontece com Vanda, mulher de Sérgio. Recorde-se de que Catarina tratava as filhas do amigo por 'sobrinhas', salientado a cumplicidade que ambos nutriam.

Nas redes sociais, comenta-se bastante o «unfollow», embora o casal Sérgio e Vanda continue a seguir o namorado de Catarina Miranda, Afonso Leitão — e vice-versa. Ou seja, a mudança repentina parece limitar-se apenas à segunda classificada do Big Brother – Verão.

Em declarações à revista TV Guia, Catarina Miranda reagiu à suposta polémica e afirmou que «não aconteceu nada» e «não vou falar sobre isso».

Já Sérgio Duarte mostrou-se surpreendido com o tema: «Vi uma notícia a dizer que não nos seguimos, mas eu sigo a Catarina. Estou neste momento a trabalhar, não deixei de seguir ninguém. E também não fui confrontar, mas do meu lado está tudo bem», comentou.

Esta sexta-feira, 24 de outubro, um utilizador da rede social X (antigo Twitter) voltou a lançar o tema, escrevendo: «Então os CaLe e os amiguinhos Sérgio/Vanda que andavam sempre juntos? Nunca mais houve fotos? Nem com as “sobrinhas”? Fim da loja online? Acabaram as estadias em Azeitão? Miranda deixou de seguir o casal no IG?»

Apesar das reações discretas, os fãs não deixaram passar despercebida esta aparente rutura digital — e as especulações continuam.