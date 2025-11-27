Este é a maior tristeza de Catarina Miranda no meio da zanga com Sérgio Duarte

Catarina Miranda e Sérgio Duarte permanecem de costas voltadas. No meio de uma zanga pública, com troca de ‘galhardetes’, a finalista do Big Brother Verão lamenta que nunca mais tenha estado com as duas amigas do polícia.

Miranda falou nas redes sociais sobre este assunto e revelou estar triste. «Não, não me sinto triste. Estou numa fase da minha vida que estou muito feliz, rodeada de pessoas que me querem bem. (…) Sinto falta das minhas sobrinhas obviamente, porque elas é como se fossem minhas filhas e eu tenho uma ligação muito especial com elas. Principalmente com a Constança, que é a mais pequenininha, e eu tenho muita saudade», relatou. «Por mim estava com ela todos os dias, infelizmente não as vi mais, mas certamente mais certo ou mais tarde irei vê-las».

Apesar da distância, Catarina Miranda está a pensar presentear as meninas com presentes de Natal. «Agora vou ver o que é que lhes vou oferecer a elas no Natal. Estou a pensar em lhes oferecer qualquer coisa que, para além delas gostarem, se lembrem de mim. Porque infelizmente agora não consigo estar com elas, mas o tempo resolve tudo. Por isso, estou feliz, estou com os meus, bem».

Catarina Miranda e Sérgio Duarte eram os melhores amigos desde que se conheceram no Big Brother 2024, mas agora estão de costas voltadas. Os ex-concorrentes zangaram-se por causa de negócios.