Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

É oficial: Sérgio Duarte e Catarina Miranda já não são amigos. Depois de vários rumores, o ex-concorrente do Big Brother decidiu esclarecer tudo e confirmar, através de uma publicação no Instagram, que a amizade com Miranda chegou ao fim.

«Venho por este meio comunicar que a minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim. Foram muitos meses de convivência, partilha e cumplicidade, nos quais existiu um carinho genuíno, quase familiar. Guardarei com apreço tudo o que de positivo vivemos», começou por escrever Sérgio Duarte, num post que fez nas histórias do Instagram.

Na mesma mensagem, Sérgio deixou um pedido aos seguidores, e também alguns avisos à agora ex-amiga: «Solicito, por isso, que não me sejam enviadas mensagens ofensivas dirigidas à Catarina Miranda. Da minha parte, prevalecerá sempre o respeito, mesmo após o término da nossa amizade. Contudo, importa reforçar que defenderei a minha integridade, bem como a da minha família, por todas as vias necessárias, inclusive meios legais, caso venham a ser proferidas inverdades ou acusações difamatórias».

Por fim, o ex-concorrente mostrou-se sereno e desejou o melhor a ambas as partes. «Agradeço que esta decisão seja respeitada e que ambos possamos seguir os nossos caminhos com serenidade. A vida é feita de ciclos, de aprendizagem e de crescimento. Que a felicidade esteja presente no percurso de todos, pois há espaço para cada um de nós. Com amor e respeito, o mundo torna-se num lugar mais leve e bonito de se viver!», findou.

Com este comunicado, Sérgio Duarte colocou um ponto final público numa amizade que começou dentro da casa do Big Brother e que, até há pouco tempo, parecia sólida.

Pode ver aqui a história em questão: