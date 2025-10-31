Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

A amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte, que parecia sólida mesmo após a saída do Big Brother 2024, chegou ao fim — e tudo por causa de uma loja online. A ‘VanCat’, agora rebatizada como ‘Cale Shop’, foi o ponto de rutura que ditou o afastamento entre os dois ex-concorrentes do reality show da TVI.

Ambos recorreram às redes sociais no passado domingo, 26 de outubro, para emitir comunicados separados, explicando os motivos que levaram à zanga.

Veja, em baixo, os respetivos comunicados.

Mas, em declarações exclusivas à revista TV 7 Dias, Sérgio Duarte revelou novos detalhes sobre o que realmente aconteceu — e deixou claro que não tenciona voltar atrás.

“Se fosse pelo dinheiro, eu já me tinha ‘vendido’ ao meu pai, que tem muito dinheiro no Brasil, e nunca o fiz. Não quero enquanto ele não conhecer as minhas filhas. Há coisas que têm valor acima do dinheiro”, afirmou o empresário, sublinhando que o tema financeiro foi o que mais o magoou.

Sérgio Duarte confessou ainda que não esperava o fim da amizade, especialmente pela proximidade que Catarina Miranda tinha com a sua família.

“A Catarina era como uma irmã. Esteve várias vezes em minha casa, à mesa com a minha família e com a família da Vanda. As minhas filhas tratavam-na por ‘tia’”, recordou.

Apesar da desilusão, o ex-concorrente revelou que sempre se mostrou disponível para ajudar Catarina Miranda e o namorado, Afonso Leitão, oferecendo-lhes inclusive casa.

“Sinto-me feliz de ter feito isto por uma amiga e por uma pessoa que gostei de conhecer. Dei-lhes a possibilidade de estarem sempre juntos, não é?”, explicou.

Sérgio Duarte adiantou também que Catarina Miranda e Afonso Leitão tinham total liberdade na sua casa, podendo entrar e sair a qualquer hora:

“Fossem três, quatro ou cinco da manhã.”

Com estas declarações, Sérgio Duarte coloca um ponto final definitivo numa amizade que nasceu dentro da casa mais vigiada do país, mas que, fora dela, acabou por ruir entre desentendimentos e mágoas.