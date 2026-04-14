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Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...» - Big Brother

Sérgio Duarte fez novas revelações sobre a polémica zanga com Catarina Miranda e deixou em aberto a possibilidade de existir uma reconciliação.

Sérgio Duarte e Catarina Miranda criaram uma bonita amizade durante a participação de ambos no Big Brother 2024, amizade essa que continuou cá fora, até há muito pouco tempo, em que os dois se chatearam devido a negócios comuns. Agora, o ex-concorrente do reality show da TVI esclareceu algumas questões e assumiu a culpa nesta zanga que foi tão falada.

No Dois às 10 desta terça-feira, 14 de abril, Sérgio Duarte e a mulher, Vanda, falaram com Cláudio Ramos e com Cristina Ferreira sobre a nova gravidez. Durante essa mesma conversa, Catarina Miranda acabou por ser tema.

«Ela cuidava mesmo das nossas filhas. Estar agora a encontrar culpados ou não... acho que dá sempre para resolver. Quando soubemos da gravidez, foi automaticamente na pessoa que eu pensei. Ela era a pessoa mais presente da nossa vida», disse Sérgio Duarte, garantido depois que houve um mal-entendido criado pelo próprio: «Foram circunstâncias da vida, se calhar dei a minha opinião a mais, meti-me onde não deveria e pronto. Estou a chutar a culpa para mim porque acho que não vale a pena andar aqui a chutar a culpa para cada lado. Se calhar dei opiniões que, na altura, não deveria ter dado.»

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Sérgio Duarte quer fazer as pazes com Catarina Miranda?: «As portas não se fecham de vez...»

Sérgio Duarte esclareceu que, ainda hoje, e apesar de estarem de costas voltadas, Catarina Miranda continua a ser querida pela família. «Ainda hoje, sempre que é tema, é bem falada. Não faz sentido eu falar menos bem de uma pessoa que, por exemplo, a minha filha Constança, metade das palavras que sabe, foi a Catarina quem lhe ensinou, isto é a verdade», referiu. 

E prosseguiu, assumindo que gostava de resolver as coisas com a amiga: «Ainda há pouco tempo eu discuti com uma pessoa a defender a Catarina. Nós discutimos com a família, é normal. Mas até hoje nunca mais houve uma conversa. As portas não se fecham de vez. Há sempre dois lados, eu posso não querer fechar e ela pode não querer abrir as portas

O ex-concorrente do Big Brother disse ainda que se sente «feliz» por ver Catarina Miranda a conquistar tudo aquilo com que sempre sonhou e por ter encontrado a felicidade ao lado de Afonso Leitão, por quem também diz ter grande estima: «Fico feliz por ela estar feliz, era o grande sonho dela e também conheci o Afonso. Eu gosto muito dos dois e se eles estão bem, eu fico muito feliz.»

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Por fim, Sérgio deixou claro que não quer forçar uma relação com Catarina Miranda, com receio de ser mal-interpretado. «Como ela tem o reconhecimento que tem, eu não me quero aproximar para pensarem que quero aparecer. Ela sabe que, quando esteve menos bem, nós estivemos lá», completou.

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