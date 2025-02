Tiago Rufino arrasa Inês Morais e deixa todos de boca aberta: «Desta vez não terás a ajuda da Miranda»

As imagens falam por si! Miguel Vicente perde a cabeça e atira água a Tiago Rufino! Veja o momento mais visto contado por fotografias!

Tiago Rufino arrasa Inês Morais com poema que choca todos: «Mal-educada (…) perigosa (…) sem noção»

Na noite desta sexta-feira, 21 de fevereiro, os concorrentes do Desafio Final foram desafiados a criar poemas com um tom “implacável”. No centro da polémica esteve Tiago Rufino, que direcionou os seus versos a Inês Morais, deixando todos de boca aberta.

O vencedor da Casa dos Segredos 7 não poupou críticas e começou por apontar: “Inês, como jogadora não és parada, mas em contrapartida és extremamente mal-educada. Não te acho uma jogadora rancorosa, contudo és aproveitadora e perigosa.”

O tom contundente do poema continuou, culminando numa referência a Catarina Miranda, com quem Inês já foi associada no jogo: “Dizes ser a rainha da argumentação, eu acho que és mais uma sem noção. Passas a vida a adjetivar, desculpa, mas por isso não mereces ganhar. Terás de fazer uma grande propaganda, é que desta vez não terás ajuda da Miranda.”

A reação de Inês Morais não foi das melhores, deixando evidente o desconforto com as palavras de Tiago. A rivalidade entre os dois concorrentes promete continuar a marcar o jogo.