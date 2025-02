Conflito entre Catarina Miranda e Vânia Sá? Catarina esclarece: «Porque é que se criou esta polémica…»

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

Catarina Miranda esclareceu uma polémica que tem sido falada nos últimos dias com Vânia Sá, a mais recente expulsa da casa do Secret Story – Desafio Final.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente do Dilema e do Big Brother, contou que se criou uma grande confusão e tudo por causa de.. roupa, uma vez que Vânia Sá é dona de uma loja de roupa.

«Porque é que se criou esta polémica? Porque na altura, quando entrei para o Dilema, houve uma pessoa que veio dizer que eu não disse o nome da Vânia, nunca mais me lembrei de dizer que era a Vânia que me vestia, estava muito nervosa e não fiz por mal», esclareceu Catarina.

A ex-concorrente rematou: «Não há nenhum mal-entendido, gosto muito da Vânia, apesar de não concordar com muita coisa que ela faz, portanto está tudo certo. Nunca pedi a ninguém para me vestir, a não ser antes, porque obviamente não era uma pessoa conhecida».

De recordar que Vânia Sá foi a última concorrente a ser expulsa do Secret Story - Desafio Final. A empresária já não entrava há uns anos em realities - estreou-se na Casa dos Segredos 5, em 2014 - mas decidiu fazê-lo desta vez para mostrar os seus projetos e marcas.

Já Catarina Miranda entrou pela primeira vez no Big Brother 2024, onde não deixou ninguém indiferente, tendo sido expulsa por decisão da Voz, devido a um ato irrefletido. Mais tarde entrou no 'Dilema', onde ficou apenas uma semana.