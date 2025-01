Guerra aberta! Vina Ribeiro arrasa Catarina Miranda nas redes sociais: «Este desespero da Catarina Miranda dá dó»

Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother 2024 e do Dilema, tem comentado os reality shows da TVI através das suas redes sociais. Ontem, a chef de cozinha revelou estar a apoiar Miguel Vicente como concorrente do Secret Story - Desafio Final. Os comentários de Catarina mereceram a atenção de Vina Ribeiro e a discussão começou!

No X, a ex-concorrente do Big Brother 2024 acabou por relembrar o "Big Brother - Desafio Final", programa no qual Zaza e Miguel Vicente desistiram e que terminou com a vitória de Bruno Savate. Sobre o regresso de Miguel aos realitys, escreveu: «O que interessa é que ele vai lá buscar o que era dele faz um ano».

Quem não ficou indiferente a estas palavras foi Vina Ribeiro, que também participou no BB Desafio Final: «Este desespero da Catarina Miranda dá dó, sinceramente. Ainda não entendeu que só aparece por destilar veneno contra tudo e todos. Tadinha. [Foi] Expulsa num [programa] por agressão, noutro, não passou da primeira semana e vem para aqui distribuir prémio...».

Catarina Miranda respondeu: «Oh Vina, amor, vais desculpar-me, mas nunca dei grande importância a atreladas como tu. Desesperada és tu, que precisaste de vir para um post meu para aparecer»..

Vina Ribeiro, por sua vez, voltou ao ataque: «Oh minha querida, atrelada estás tu à má língua para teres atenção... Agora, ainda se pode acrescentar ingrata, que andaste lá a bajolar o Bruno Savate e apoiada no irmão dele, para seres, ainda que de forma injusta, mais apoiada... E nem assim te aguentaste...».

Ora veja: