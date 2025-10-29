Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Catarina Miranda vive uma fase muito feliz, quer a nível pessoal, como profissional. A namorar com Afonso Leitão e com um novo negócio em mãos, a ex-concorrente do Big Brother decidiu agora mudar de visual para abraçar esta nova fase da sua vida.

Nos stories do Instagram, Catarina Miranda partilhou um vídeo em que se mostra de cabelo ainda mais ruivo e muito mais comprido, ondulado e com bastante volume.

Veja aqui as imagens do novo visual:

Catarina Miranda e Sérgio Duarte cortaram relações. Mas afinal o que aconteceu? Nós contamos-lhe tudo

Catarina Miranda e Sérgio Duarte, ex-concorrentes do Big Brother 2024, surpreenderam tudo e todos ao anunciar o fim da amizade que os unia e que parecia ser inquebrável.

Os dois fizeram comunicados individuais a anunciar o fim da relação e Catarina Miranda foi mais longe, explicando os motivos do sucedido, que se prende sobretudo com a loja que a ex-concorrente tinha com a mulher de Sérgio Duarte.

«O ponto crucial foi a Vancat, empresa que estava na minha posse e da Vanda (mulher de Sérgio) e à qual o Sérgio se mostrou contra desde o início... contra até perceber os valores que poderiam ser provenientes da mesma», escreveu Catarina Miranda.

A ex-concorrente acrescentou: «Dando valor à nossa amizade, pedi para terminar a sociedade antes que se estragasse não só a loja, como também a nossa relação», algo que acabou mesmo por acontecer inevitavelmente.

Já Sérgio Duarte limitou-se a informar da 'separação' e deixou um aviso sério: «Importa reforçar que defenderei a minha integridade, bem como a da minha família, por todas as vias necessárias, inclusive meios legais, caso venham a ser proferidas inverdades ou acusações difamatórias».

De recordar que Sérgio Duarte sempre foi um grande apoiante de Catarina Miranda fora da casa, nos realities em que ela entrou após o Big Brother 2024. Inclusive, Catarina é madrinha da filha mais nova de Sérgio e trata a mais velha por sobrinha, o que demonstra a amizade que os unia.