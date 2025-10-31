Ao Minuto

Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

  • Secret Story
  • Há 2h e 17min
Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez» - Big Brother

Esta cara da TVI foi apanhada de surpresa por uma mensagem de Catarina Miranda, que a desafiou com uma pergunta inesperada.

Zé Lopes foi o mais recente convidado do “Cala-te Boca”, programa da Mega Hits, e acabou por ser surpreendido com uma mensagem especial na rubrica “O Infiltrado”. Quem lhe enviou o desafio foi Catarina Miranda, que lhe perguntou: «Preferias nunca mais aparecer em antena ou ter de apresentar um programa comigo para sempre?»

Entre risos, Zé não fugiu à questão e aproveitou para esclarecer o seu atual posicionamento em relação à ex-concorrente de reality shows: «Nunca tive nada contra a Catarina, apenas não me identifiquei com a postura dela na casa dos concorrentes.»

Confrontado com a pergunta, o comentador respondeu com humor, mas também com maturidade profissional: «Entre ter de terminar com o meu sonho e ter de conviver com a Catarina todos os dias… Que venha a Catarina e mais dez! Eu sei ser profissional e isolar isso.»

 

Zé Lopes aproveitou ainda o momento para deixar uma mensagem a Catarina Miranda e a Afonso Leitão, que recentemente assumiram uma relação amorosa: «A Catarina só precisava de alguém que a amasse e, se calhar, encontrou isso. Precisava de validação.»

O comentador da TVI recordou também a fase em que Catarina era comentadora na CMTV: «A Catarina era comentadora na CMTV e falava mal de mim sempre… ao contrário nunca aconteceu.»

Com sinceridade e sem ressentimentos, Zé mostrou estar em paz com o passado e aberto a ter uma conversa com Catarina Miranda.

Veja a conversa na integra:

 

