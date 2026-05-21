Catarina diz que foi descartada por João após assumir a bissexualidade: «Não era aceitável»

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Catarina Quintas surpreendeu tudo e todos ao revelar, no confessionário, o verdadeiro motivo que levou ao fim da relação com João Santos.

Durante uma dinâmica dentro da casa do Secret Story – Desafio Final, Catarina Quintas deixou no ar que existiam várias situações relacionadas com a anterior edição do programa que nunca chegaram realmente a ser esclarecidas. E que aos poucos estaria a ganhar coragem para falar sobre os assuntos.

No confessionário, Catarina acabou por explicar concretamente aquilo a que se referia.

A ex-concorrente recordou o segredo que levou para o reality show anterior: «Um concorrente da casa partiu-me o coração», e falou abertamente sobre o envolvimento com João Santos. E os motivos que levaram ao fim da "relação" com o ex-concorrente.

Segundo explicou, tudo mudou entre os dois no momento em que Catarina decidiu revelar a sua orientação sexual: «Falei-lhe que sou bissexual», revelou.

A jogadora contou que a reação de João Santos acabou por ser determinante para o fim do envolvimento entre os dois. E que o lutador de Wrestling não aceitou: «Foi algo que para ele não era aceitável. Foi algo que ele me disse que eu lhe devia ter dito logo mal o conheci», afirmou.

A concorrente garantiu ainda que João lhe disse que devia ter revelado a orientação sexual logo no início do envolvimento entre os dois: «Disse que nunca devia ter deixado prolongar o nosso envolvimento e só lhe dizer depois que era bissexual», desabafou.

Veja aqui a revelação:

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