Catarina "casou-se" com Norberto antes de entrar no Desafio Final. Estas são as imagens do momento

Catarina Quintas regressou este domingo, 10 de maio, à casa mais vigiada do País. A ex-concorrente voltou aos reality shows da TVI ao entrar no Secret Story – Desafio Final, juntamente com Ricardo João, durante a gala transmitida em direto. Mas há um pormenor a chamar à atenção; e aconteceu antes de entrar no programa.

O regresso acontece depois da curta participação de Catarina no Secret Story 10 e promete trazer novos confrontos dentro da casa. Um dos principais confrontos após a entrada da concorrente prende-se com Sara Jesus, com quem ficou um desentendimento por resolver desde a anterior edição do programa.

A tensão entre as duas concorrentes já tinha dado que falar fora da casa e agora tudo indica que o tema poderá voltar a estar em destaque nesta nova fase do jogo.

Mas a entrada no programa surge também numa altura particularmente feliz na vida pessoal de Catarina Quintas.

Recentemente, a ex-concorrente oficializou a relação com Norberto Gonçalves, depois de o pedido de namoro ter acontecido em direto no programa Dois às 10, no passado dia 15 de abril.

Antes de entrar novamente na experiência televisiva, Catarina e Norberto decidiram até viver um momento especial a dois. O casal participou numa mostra de noivos realizada em Vila do Conde e acabou por “casar-se” simbolicamente, partilhando vários registos românticos nas redes sociais. Tudo para uma sessão fotográfica de "noivos."

Apesar das imagens terem deixado muitos seguidores surpreendidos, a verdade é que o casal ainda não oficializou a união fora do evento.

As fotografias rapidamente deram que falar entre os fãs, que não esconderam o entusiasmo com a cumplicidade demonstrada pelo casal antes da entrada de Catarina no Desafio Final.