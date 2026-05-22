Norberto quebra o silêncio sobre a orientação sexual de Catarina: «Nunca tive interesse...»

A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Catarina Quintas revelou recentemente, numa conversa com a Voz no confessionário, que é «bissexual». A mesma já tinha confidenciado a alguns colegas, e adiantou também que João Santos não sabia da sua orientação sexual quando os dois se envolveram, antes de entrarem no Secret Story 10. Cá fora, Norberto, o namorado da concorrente, quebrou o silêncio sobre o tema.

«Já sabia. Falámos disso pouco depois de ela estar cá fora. E isso não me interessa. Ela agora está comigo, estamos juntos, apaixonados e isso é que conta», começou por dizer, em declarações à TV Guia.

E acrescentou: «Estou-me a borrifar para o que digam sobre a orientação sexual de cada um. Nós estamos bem, estamos felizes.»

Norberto aproveitou ainda para reagir a algumas críticas que têm surgido nas redes sociais e que envolvem a sua sexualidade e a de Catarina. «Na Internet também dizem que eu sou bissexual. Não sou, mas isso não interessa. Sou heterossexual, bem resolvido. Nunca tive interesse em homens», findou.