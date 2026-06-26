Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Foi através das redes sociais que Catarina Quintas anunciou o fim do namoro com Norberto Gonçalves. O casal conheceu-se durante a participação do Secret Story 10, e depois do programa, decidiu dar uma oportunidade à relação cá fora.

Na mensagem que partilhou com os seguidores, a ex-concorrente começou por recordar a forma como tudo começou: «Hoje quero partilhar convosco algo que considero importante. Como sabem, a minha história com o Norberto começou de uma forma muito especial dentro da 'Casa dos Segredos 10'. Foi uma experiência única, que me permitiu viver momentos marcantes e criar memórias que vou guardar com carinho».

Catarina explicou que, apesar da vontade de fazer resultar a relação, os dois acabaram por seguir caminhos diferentes:, e explica qual o motivo que os levou a tomar a decisão de terminar a relação amorosa: «Depois da aventura dentro da casa, tentámos levar essa história para a vida real e viver essa relação da melhor forma possível. No entanto, com o passar do tempo, percebi que os caminhos que imaginava já não eram os mesmos e que a nossa relação tinha chegado ao fim.»

A ex-concorrente admitiu ainda que nem sempre a realidade corresponde às expectativas criadas durante um reality show e mostrou-se grata por tudo o que viveu ao lado de Norberto: «Nem sempre as coisas acontecem como esperado», sublinhando que, por vezes, a realidade fora da casa «é diferente» daquela que se idealiza.

Na mesma publicação, deixou também uma mensagem de agradecimento a quem acompanhou o casal desde o início: «Fico grata por tudo o que vivi, pelos momentos bons que partilhámos e por tudo aquilo que esta experiência me ensinou. Quero também agradecer a todos os que sempre nos apoiaram e acompanharam com carinho. Espero que recebam esta notícia com o mesmo respeito com que a estou a partilhar. Neste momento, escolho focar-me em mim, nos meus projetos e nesta nova fase da minha vida. Obrigada por continuarem desse lado.»