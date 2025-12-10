Catarina Siqueira abre o coração sobre maternidade e explica motivo por trás de decisão difícil

Catarina Siqueira vive dias de grande felicidade com a chegada de Mateus, o primeiro filho em comum com Henrique de Carvalho. Ainda assim, esta fase tem sido marcada por decisões delicadas e por momentos de partilha sincera. À margem da emissão especial da TVI Há Festa no Hospital, a atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos revelou que não está a amamentar o filho bebé e explicou o motivo.

«Não deixei de dar de mamar por opção. Deixei porque, infelizmente, não tenho leite suficiente para alimentar o meu filho em exclusivo», confessou. A atriz, mãe pela segunda vez, garantiu que esta realidade traz desafios, mas também aprendizagens e novas oportunidades dentro da dinâmica familiar.

Para Catarina Siqueira, um dos pontos positivos desta situação é a participação ativa do companheiro. «Uma das coisas boas é que o Henrique pode usufruir do papel dele enquanto pai muito mais a 100%. Ele tem sido uma surpresa gigante», elogiou, admitindo que, na primeira experiência de maternidade, sentiu muito mais receio ao regressar ao trabalho.

A atriz destacou ainda a importância da partilha e do equilíbrio no relacionamento. «Sermos pais é uma parceria. Não há cá esta coisa de 'Ah, ele ajuda-me imenso'. Não, ele não me ajuda imenso. Quem me ajuda imenso é a minha filha, que não tem obrigação nenhuma de ser mãe. O meu trabalho com o Henrique, em relação ao Mateus, é uma parceria. É mesmo para ser dividido. Para mim, faz todo o sentido. Se eu tenho de trabalhar, ele fica em casa com o Mateus. Se ele tem de trabalhar, eu fico em casa com o Mateus. É uma parceria que se vai fazendo e, nesse sentido, vamos crescendo juntos. O Henrique tem crescido muito depressa e eu estou muito orgulhosa», afirmou, orgulhosa do papel do companheiro.

Mateus nasceu a 19 de novembro e veio somar mais luz à família que Catarina já partilhava com a filha Luz, atualmente com nove anos, fruto da relação anterior com Marco Campos. Entre rotinas, descobertas e adaptações, a atriz vive esta etapa com transparência e amor, mostrando que cada maternidade é única e carregada de aprendizagens.

Catarina Siqueira fala de fase delicada após ser mãe pela segunda vez

Catarina Siqueira está a atravessar dias de grande emoção. A atriz da TVI e ex-concorrente do Big Brother Famosos foi mãe pela segunda vez, um acontecimento que encheu de luz a sua vida e marcou uma reviravolta profunda no seu quotidiano. Poucos dias depois do nascimento, Catarina assumiu que se encontra num momento particularmente sensível e cheio de significado.

O desabafo surge durante a presença da atriz na emissão solidária Há Festa no Hospital, transmitida pela TVI a partir do Hospital Dona Estefânia. O evento teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material cirúrgico essencial nas áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria dos cuidados de saúde infantis.

Veja o momento: