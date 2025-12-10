Catarina Siqueira regressa ao trabalho dias após ser mãe e explica decisão surpreendente

Catarina Siqueira está a viver um período intenso, marcado pelo nascimento do segundo filho e por um regresso precoce ao trabalho. A atriz da TVI, que recebeu Mateus no dia 19 de novembro, revelou que voltou ao estúdio apenas uma semana e meia depois de ter sido mãe.

À margem da emissão especial Há Festa no Hospital, Catarina explicou à imprensa que sempre recuperou bem fisicamente, mesmo tendo passado por uma cesariana, uma cirurgia tradicionalmente exigente e de recuperação prolongada. «Eu gosto muito pouco de estar quieta e, felizmente, recupero muito bem. O Mateus nasceu da cesariana. Toda a gente sabe ou, pelo menos, já ouviu dizer que a cesariana uma é das cirurgias mais brutais que existem. Portanto, a recuperação é muito exigente e muito demorada. Eu, de certa forma, recupero lindamente e, portanto, fiz questão de voltar ao trabalho assim que pude», afirmou, mostrando determinação e energia nesta nova fase.

O retorno não foi apenas um desafio físico, mas também emocional. «O Mateus era muito pequenino quando eu voltei para o estúdio. Ele tinha uma semana e meia. Ele faz, hoje, três semanas. Eu já estou a trabalhar há uma semana e meia, portanto, ele era mesmo muito pequenino. De repente, deixar o Henrique sozinho com ele... Os dois a aprender tudo... Foi um desafio para mim não ligar de cinco em cinco minutos. Mas ele surpreendeu-me imenso. Já ficou ene vezes sozinho com ele», confessou, admitindo que o companheiro a surpreendeu pela positiva.

Para Catarina, esta dinâmica reforça a parceria familiar que tem construído com Henrique de Carvalho, pai do recém-nascido e também ator.

A atriz não escondeu ainda a emoção por participar no evento solidário da TVI. «Acho que são iniciativas como esta que acabam por fazer toda a diferença», afirmou.

Além de Mateus, Catarina é mãe de Luz, de nove anos, fruto da relação anterior com Marco Campos. Agora, vive uma fase de adaptações rápidas e emoções fortes, dividindo-se entre o amor pela família e a paixão pelo trabalho.

Catarina Siqueira fala de fase delicada após ser mãe pela segunda vez

