Catarina Siqueira regressa ao trabalho dias após ser mãe e explica decisão surpreendente

19:26
Leandro sai em defesa de Liliana: «Ela tem várias coisas elogiáveis - Big Brother
04:38

Leandro sai em defesa de Liliana: «Ela tem várias coisas elogiáveis

19:16
Segredo de Pedro por um fio? Nuno Eiró anuncia novidade bombástica - Big Brother
01:08

Segredo de Pedro por um fio? Nuno Eiró anuncia novidade bombástica

19:13
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado - Big Brother

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

18:49
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais» - Big Brother
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

18:45
«Será que o Pedro é pai?»: Liliana lança teorias para o segredo do concorrente - Big Brother
04:04

«Será que o Pedro é pai?»: Liliana lança teorias para o segredo do concorrente

18:40
Hilariante! Voz desafia concorrentes e o final é inesperado - Big Brother
05:35

Hilariante! Voz desafia concorrentes e o final é inesperado

18:32
Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso - Big Brother
05:53

Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso

18:18
Pedro diz querer Leandro fora da casa: Esta foi a reação do concorrente - Big Brother
04:19

Pedro diz querer Leandro fora da casa: Esta foi a reação do concorrente

18:11
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara - Big Brother
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

17:57
Marisa Susana e Bruno Simão já estiveram juntos fora da casa. Saiba como correu o reencontro - Big Brother
01:56

Marisa Susana e Bruno Simão já estiveram juntos fora da casa. Saiba como correu o reencontro

17:55
De amigas a rivais? Inês e Liliana envolvem-se em forte troca de acusações - Big Brother
01:59

De amigas a rivais? Inês e Liliana envolvem-se em forte troca de acusações

17:46
As 'peças juntaram-se'! Ana e Inês chocadas com possível revelação de segredo bombástico - Big Brother
02:50

As 'peças juntaram-se'! Ana e Inês chocadas com possível revelação de segredo bombástico

17:19
Leandro desabafa com Marisa e Pedro… sem saber que Liliana ouve tudo atrás da porta - Big Brother
05:02

Leandro desabafa com Marisa e Pedro… sem saber que Liliana ouve tudo atrás da porta

17:05
Chocante! Fábio garante que seria capaz de abdicar de um passaporte para a final - Big Brother
01:17

Chocante! Fábio garante que seria capaz de abdicar de um passaporte para a final

16:37
E vai mais uma beijoca! Pedro e Marisa voltam a arriscar tudo - Big Brother
01:19

E vai mais uma beijoca! Pedro e Marisa voltam a arriscar tudo

16:32
Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente - Big Brother
13:29

Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente

16:10
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes' - Big Brother
04:57

«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'

16:04
«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação - Big Brother
10:21

«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação

15:51
Pedro ou Ana? Um destes concorrentes foi coroado o mais falso da casa - Big Brother
10:42

Pedro ou Ana? Um destes concorrentes foi coroado o mais falso da casa

15:00
Liliana ataca Leandro: «Não sabes viver em comunidade» - Big Brother
06:11

Liliana ataca Leandro: «Não sabes viver em comunidade»

14:40
Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas - Big Brother
05:07

Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas

14:29
Pedro está convicto do segredo de Ana e já envolve a palavra ‘aldeia’ - Big Brother
04:15

Pedro está convicto do segredo de Ana e já envolve a palavra ‘aldeia’

14:26
«Foi passando pelos pingos da chuva»: Pedro tem opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
03:05

«Foi passando pelos pingos da chuva»: Pedro tem opinião polémica sobre concorrente

14:18
Pânico total: Marisa teme que o segredo do marido seja revelado - Big Brother
03:11

Pânico total: Marisa teme que o segredo do marido seja revelado

13:02
Tenso! Leandro e Liliana pegam-se em discussão: «Tu calas-te» - Big Brother
02:36

Tenso! Leandro e Liliana pegam-se em discussão: «Tu calas-te»

Catarina Siqueira regressa ao trabalho dias após ser mãe e explica decisão surpreendente

  Secret Story
  Hoje às 15:00
Catarina Siqueira regressa ao trabalho dias após ser mãe e explica decisão surpreendente - Big Brother

Catarina Siqueira surpreendeu ao revelar que regressou ao trabalho apenas uma semana e meia depois do nascimento de Mateus, explicando como está a viver esta fase de recuperação, maternidade e novas rotinas.

Catarina Siqueira está a viver um período intenso, marcado pelo nascimento do segundo filho e por um regresso precoce ao trabalho. A atriz da TVI, que recebeu Mateus no dia 19 de novembro, revelou que voltou ao estúdio apenas uma semana e meia depois de ter sido mãe.

À margem da emissão especial Há Festa no Hospital, Catarina explicou à imprensa que sempre recuperou bem fisicamente, mesmo tendo passado por uma cesariana, uma cirurgia tradicionalmente exigente e de recuperação prolongada. «Eu gosto muito pouco de estar quieta e, felizmente, recupero muito bem. O Mateus nasceu da cesariana. Toda a gente sabe ou, pelo menos, já ouviu dizer que a cesariana uma é das cirurgias mais brutais que existem. Portanto, a recuperação é muito exigente e muito demorada. Eu, de certa forma, recupero lindamente e, portanto, fiz questão de voltar ao trabalho assim que pude», afirmou, mostrando determinação e energia nesta nova fase.

O retorno não foi apenas um desafio físico, mas também emocional. «O Mateus era muito pequenino quando eu voltei para o estúdio. Ele tinha uma semana e meia. Ele faz, hoje, três semanas. Eu já estou a trabalhar há uma semana e meia, portanto, ele era mesmo muito pequenino. De repente, deixar o Henrique sozinho com ele... Os dois a aprender tudo... Foi um desafio para mim não ligar de cinco em cinco minutos. Mas ele surpreendeu-me imenso. Já ficou ene vezes sozinho com ele», confessou, admitindo que o companheiro a surpreendeu pela positiva.

Para Catarina, esta dinâmica reforça a parceria familiar que tem construído com Henrique de Carvalho, pai do recém-nascido e também ator. 

A atriz não escondeu ainda a emoção por participar no evento solidário da TVI. «Acho que são iniciativas como esta que acabam por fazer toda a diferença», afirmou.

Além de Mateus, Catarina é mãe de Luz, de nove anos, fruto da relação anterior com Marco Campos. Agora, vive uma fase de adaptações rápidas e emoções fortes, dividindo-se entre o amor pela família e a paixão pelo trabalho.

Catarina Siqueira fala de fase delicada após ser mãe pela segunda vez

Catarina Siqueira está a atravessar dias de grande emoção. A atriz da TVI e ex-concorrente do Big Brother Famosos foi mãe pela segunda vez, um acontecimento que encheu de luz a sua vida e marcou uma reviravolta profunda no seu quotidiano. Poucos dias depois do nascimento, Catarina assumiu que se encontra num momento particularmente sensível e cheio de significado.

O desabafo surge durante a presença da atriz na emissão solidária Há Festa no Hospital, transmitida pela TVI a partir do Hospital Dona Estefânia. O evento teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material cirúrgico essencial nas áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria dos cuidados de saúde infantis.

Veja o momento:

 

