Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança

Catarina Siqueira está a atravessar dias de grande emoção. A atriz da TVI e ex-concorrente do Big Brother Famosos foi mãe pela segunda vez, um acontecimento que encheu de luz a sua vida e marcou uma reviravolta profunda no seu quotidiano. Poucos dias depois do nascimento, Catarina assumiu que se encontra num momento particularmente sensível e cheio de significado.

O desabafo surge durante a presença da atriz na emissão solidária Há Festa no Hospital, transmitida pela TVI a partir do Hospital Dona Estefânia. O evento teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material cirúrgico essencial nas áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria dos cuidados de saúde infantis.

Veja o momento:

O segundo filho da atriz nasceu na quarta-feira, 19 de novembro de 2025, e a notícia foi partilhada pelo companheiro, Henrique de Carvalho, que descreveu o dia como “inesquecível” para toda a família. Juntos desde fevereiro de 2024, Catarina e Henrique têm mostrado aos seguidores alguns dos capítulos mais marcantes desta relação que cresceu à vista de todos e que agora é celebrada com a chegada do primeiro filho em comum.

Para Catarina, esta nova etapa vem juntar-se ao papel de mãe de Luz, fruto de uma relação anterior. Com a chegada do novo bebé, a família vive um capítulo cheio de amor e descobertas, que tem sido acompanhado de perto pelos milhares de fãs que seguem o percurso pessoal e profissional da atriz.

A ligação do público a Catarina Siqueira fortaleceu-se durante a sua participação no Big Brother Famosos, onde se destacou pela autenticidade e pela forma sincera como expôs fragilidades, forças e emoções. Agora, em mais um momento definidor da sua vida, a atriz volta a mostrar-se transparente e admite estar a viver uma fase mais sensível, própria de quem atravessa mudanças profundas e felizes.

Entre emoções fortes e novas rotinas, Catarina vive um período transformador, cheio de ternura e intensidade, que promete continuar a tocar quem acompanha o seu caminho.