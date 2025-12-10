Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança

Ao Minuto

12:54
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro
03:11

Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro

12:52
Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro
03:11

Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro

12:49
«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal
04:29

«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal

12:42
«És um mero cromo repetido»: Ana 'arrasa' Leandro
03:58

«És um mero cromo repetido»: Ana 'arrasa' Leandro

12:34
Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro
04:03

Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro

12:23
Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco
02:22

Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco

12:03
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

11:36
Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»
09:00

Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»

10:57
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»
03:30

Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»

10:46
Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»
11:31

Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»

10:29
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
02:22

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

10:26
Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»
08:00

Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»

10:14
Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata
06:56

Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata

00:52
Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?
02:41

Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?

00:46
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
03:33

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

00:42
Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa
02:39

Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa

00:38
«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende
04:16

«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende

00:32
Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa
03:42

Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa

00:26
O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta
03:52

O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta

00:22
Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele
05:31

Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele

23:59
Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher
01:36

Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher

23:35
«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo
03:42

«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo

23:03
«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima
03:45

«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima

22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»
05:02

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança

  • Secret Story
  • Há 3h e 19min
Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança - Big Brother

Recentemente mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira abriu o coração e confessou estar a viver uma fase especialmente sensível, marcada por emoções fortes e mudanças profundas na sua vida familiar.

Catarina Siqueira está a atravessar dias de grande emoção. A atriz da TVI e ex-concorrente do Big Brother Famosos foi mãe pela segunda vez, um acontecimento que encheu de luz a sua vida e marcou uma reviravolta profunda no seu quotidiano. Poucos dias depois do nascimento, Catarina assumiu que se encontra num momento particularmente sensível e cheio de significado.

O desabafo surge durante a presença da atriz na emissão solidária Há Festa no Hospital, transmitida pela TVI a partir do Hospital Dona Estefânia. O evento teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material cirúrgico essencial nas áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria dos cuidados de saúde infantis.

Veja o momento:

O segundo filho da atriz nasceu na quarta-feira, 19 de novembro de 2025, e a notícia foi partilhada pelo companheiro, Henrique de Carvalho, que descreveu o dia como “inesquecível” para toda a família. Juntos desde fevereiro de 2024, Catarina e Henrique têm mostrado aos seguidores alguns dos capítulos mais marcantes desta relação que cresceu à vista de todos e que agora é celebrada com a chegada do primeiro filho em comum.

Para Catarina, esta nova etapa vem juntar-se ao papel de mãe de Luz, fruto de uma relação anterior. Com a chegada do novo bebé, a família vive um capítulo cheio de amor e descobertas, que tem sido acompanhado de perto pelos milhares de fãs que seguem o percurso pessoal e profissional da atriz.

A ligação do público a Catarina Siqueira fortaleceu-se durante a sua participação no Big Brother Famosos, onde se destacou pela autenticidade e pela forma sincera como expôs fragilidades, forças e emoções. Agora, em mais um momento definidor da sua vida, a atriz volta a mostrar-se transparente e admite estar a viver uma fase mais sensível, própria de quem atravessa mudanças profundas e felizes.

Entre emoções fortes e novas rotinas, Catarina vive um período transformador, cheio de ternura e intensidade, que promete continuar a tocar quem acompanha o seu caminho.

