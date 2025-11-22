Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Catarina Siqueira foi mãe pela segunda vez nesta quarta-feira, 19 de novembro. Esta sexta, 21, a atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou novas fotografias do pequeno Mateus e anunciou que já estão em casa, depois de dois dias na maternidade.

A partilha foi feita através das stories do Instagram. Catarina Siqueira mostrou novos registos do bebé, ao lado do pai, Henrique de Carvalho, e da irmã mais velha, Luz, que é fruto da relação já findada da artista com Marco Campos.

«Estamos muito apaixonados por este amor», legendou uma das imagens. «Vamos para casa», escreveu noutra. Num dos novos registos, Mateus surge a dormir profundamente no peito da irmã mais velha.

Mateus é o primeiro filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

O pai do pequeno Mateus é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do icónico ator Ruy de Carvalho. O casal tornou pública a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem partilhado com o público alguns dos momentos mais marcantes desta fase tão especial. Agora, dão as boas-vindas ao primeiro filho em comum, reforçando um amor que tem crescido à vista de todos.

A gravidez tinha sido anunciada de forma poética e emotiva. Num vídeo publicado no Instagram, Catarina Siqueira acompanhou as imagens com uma legenda que rapidamente despertou curiosidade e comoção entre fãs e amigos: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍” — uma frase enigmática que, na altura, deixou claro que algo profundamente especial estava prestes a acontecer.

Este é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Luz, fruto da relação anterior com Marco Campos. Com a chegada do novo bebé, a família entra num capítulo ainda mais luminoso, vivido com muita alegria e partilhado de perto com os milhares de seguidores que acompanham o percurso pessoal e profissional da atriz.

Recorde-se que foi no programa da TVI, Dois às 10, que Catarina Siqueira soube em direto que estava grávida de um menino — um momento surpreendente e carregado de emoção, que rapidamente se tornou viral.

Da experiência no “Big Brother Famosos” ao carinho do público

A passagem de Catarina Siqueira pelo Big Brother Famosos e pelo Big Brother - Desafio Final, da TVI, marcou uma fase inesquecível na vida da atriz. Dentro da casa, a atriz conquistou o público pela autenticidade, resiliência e pela forma transparente como partilhou as suas inseguranças, forças e fragilidades. A experiência reforçou a ligação dos espectadores à atriz, que saiu do reality show com ainda mais apoio e admiração. Hoje, esse carinho permanece evidente — sobretudo em momentos felizes como o nascimento do seu filho.

