Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

São as imagens do momento e estão a encantar Portugal! Catarina Siqueira foi mãe pela segunda vez nesta quarta-feira, 19 de novembro e, agora, foram partilhadas as primeiras fotos amorosas do pequeno Mateus.

Nas redes sociais, a atriz partilhou um conjunto de fotografias do menino, ao lado do pai, Henrique de Carvalho (o atual companheiro de Catarina), e da irmã mais velha, Luz, que é fruto da relação já findada da artista com Marco Campos.

«Nosso perfeitinho. 🤍 Mateus 💫 19.11.25», pode ler-se, na legenda da publicação feita no Instagram, que conta com centenas de comentários de famosos e de seguidores de Catarina Siqueira, que ficaram embevecidos com as fotografias amorosas.

«Que lindo... É mesmo parecido com a mana 😍», «Que amor!!! 😍😍😍 Parabéns!», «Que riqueza ❤️ Felicidades e tudo de bom. Muita saúde», «Que amor!!! Muita saúde e paz na vossa bolha de amor 💖», «Que bébé querido! Não aguento a fotografia dos manos 😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Houve um detalhe que não passou despercebido: é que o menino tem, segundo os fãs, semelhanças com a mãe. «Ai Catarina a boquinha é sua ...que lindo bebé...toda a sorte do mundo....», «O nariz e a boca são da mãe!», «Ai é tão lindo. Parabéns 👏🏻 É a carinha da Catarina», «Parabéns Catarina! É a tua cara! Que fofo», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que estão a derreter a Internet

Mateus é o primeiro filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

O pai do pequeno Mateus é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do icónico ator Ruy de Carvalho. O casal tornou pública a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem partilhado com o público alguns dos momentos mais marcantes desta fase tão especial. Agora, dão as boas-vindas ao primeiro filho em comum, reforçando um amor que tem crescido à vista de todos.

A gravidez tinha sido anunciada de forma poética e emotiva. Num vídeo publicado no Instagram, Catarina Siqueira acompanhou as imagens com uma legenda que rapidamente despertou curiosidade e comoção entre fãs e amigos: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍” — uma frase enigmática que, na altura, deixou claro que algo profundamente especial estava prestes a acontecer.

Este é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Luz, fruto da relação anterior com Marco Campos. Com a chegada do novo bebé, a família entra num capítulo ainda mais luminoso, vivido com muita alegria e partilhado de perto com os milhares de seguidores que acompanham o percurso pessoal e profissional da atriz.

Recorde-se que foi no programa da TVI, Dois às 10, que Catarina Siqueira soube em direto que estava grávida de um menino — um momento surpreendente e carregado de emoção, que rapidamente se tornou viral.

Da experiência no “Big Brother Famosos” ao carinho do público

A passagem de Catarina Siqueira pelo Big Brother Famosos e pelo Big Brother - Desafio Final, da TVI, marcou uma fase inesquecível na vida da atriz. Dentro da casa, a atriz conquistou o público pela autenticidade, resiliência e pela forma transparente como partilhou as suas inseguranças, forças e fragilidades. A experiência reforçou a ligação dos espectadores à atriz, que saiu do reality show com ainda mais apoio e admiração. Hoje, esse carinho permanece evidente — sobretudo em momentos felizes como o nascimento do seu filho.