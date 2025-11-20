Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Catarina Siqueira, 35 anos, vive, esta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, um dos momentos mais felizes da sua vida: nasceu o seu segundo filho. A notícia foi partilhada pelo companheiro, nas redes sociais, onde revelou aos seguidores que o bebé já chegou, celebrando um dia “inesquecível” para toda a família.

O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do icónico ator Ruy de Carvalho. O casal tornou pública a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem partilhado com o público alguns dos momentos mais marcantes desta fase tão especial. Agora, dão as boas-vindas ao primeiro filho em comum, reforçando um amor que tem crescido à vista de todos.

A gravidez tinha sido anunciada de forma poética e emotiva. Num vídeo publicado no Instagram, Catarina Siqueira acompanhou as imagens com uma legenda que rapidamente despertou curiosidade e comoção entre fãs e amigos: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍” — uma frase enigmática que, na altura, deixou claro que algo profundamente especial estava prestes a acontecer.

Este é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Luz, fruto da relação anterior com Marco Campos. Com a chegada do novo bebé, a família entra num capítulo ainda mais luminoso, vivido com muita alegria e partilhado de perto com os milhares de seguidores que acompanham o percurso pessoal e profissional da atriz.

Recorde-se que foi no programa da TVI, Dois às 10, que Catarina Siqueira soube em direto que estava grávida de um menino — um momento surpreendente e carregado de emoção, que rapidamente se tornou viral.

Da experiência no “Big Brother Famosos” ao carinho do público

A passagem de Catarina Siqueira pelo Big Brother Famosos e pelo Big Brother - Desafio Final, da TVI, marcou uma fase inesquecível na vida da atriz. Dentro da casa, a atriz conquistou o público pela autenticidade, resiliência e pela forma transparente como partilhou as suas inseguranças, forças e fragilidades. A experiência reforçou a ligação dos espectadores à atriz, que saiu do reality show com ainda mais apoio e admiração. Hoje, esse carinho permanece evidente — sobretudo em momentos felizes como o nascimento do seu filho.