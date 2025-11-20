Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Ao Minuto

10:03
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa - Big Brother

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

02:48
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro - Big Brother
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

02:45
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?» - Big Brother
01:36

Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»

02:43
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa - Big Brother
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

02:30
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas» - Big Brother
06:00

Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»

02:22
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona» - Big Brother
01:16

Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»

02:00
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma» - Big Brother
01:09

A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»

01:40
Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa - Big Brother
02:29

Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa

01:10
Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!» - Big Brother
03:24

Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!»

01:00
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos» - Big Brother
05:34

Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»

00:50
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro - Big Brother
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

00:05
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo - Big Brother
04:34

Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo

00:02
Imperdível: Stripper invade a festa de despedida de solteira de Marisa Susana - Big Brother
06:19

Imperdível: Stripper invade a festa de despedida de solteira de Marisa Susana

00:00
«Eu não vou andar aqui com joguinhos»: Liliana encosta Fábio à parede - Big Brother
03:01

«Eu não vou andar aqui com joguinhos»: Liliana encosta Fábio à parede

23:40
Ana e Liliana discutem por causa de Fábio: «Ainda bem que ele dormiu comigo e que...» - Big Brother
06:41

Ana e Liliana discutem por causa de Fábio: «Ainda bem que ele dormiu comigo e que...»

23:30
O clima aqueceu! Liliana cheia de ciúmes de Ana: «Tu sentes aí alguma coisa...» - Big Brother
04:51

O clima aqueceu! Liliana cheia de ciúmes de Ana: «Tu sentes aí alguma coisa...»

23:13
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa - Big Brother
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

23:07
Só visto! Marisa e Leandro levam Pedro ao limite com picardias e este sai porta fora - Big Brother
01:23

Só visto! Marisa e Leandro levam Pedro ao limite com picardias e este sai porta fora

22:50
Tensão máxima! Fábio lança farpa a Liliana e o clima azeda: «Foste tóxica» - Big Brother
01:46

Tensão máxima! Fábio lança farpa a Liliana e o clima azeda: «Foste tóxica»

22:19
Grupo de Dylan arrasa Liliana nas costas: «Está a ficar personagem secundária» - Big Brother
02:36

Grupo de Dylan arrasa Liliana nas costas: «Está a ficar personagem secundária»

22:05
Ana arrasa ciúmes de Liliana: «O rapaz lá fora não vai poder ter amigas» - Big Brother
05:54

Ana arrasa ciúmes de Liliana: «O rapaz lá fora não vai poder ter amigas»

22:04
Ciúmes no ar? Fábio elogia Ana perante Liliana: «Acho bonita» - Big Brother
05:54

Ciúmes no ar? Fábio elogia Ana perante Liliana: «Acho bonita»

21:56
Liliana acusa concorrente de 'jogo sujo': «Tem orgulho de ser agressivo» - Big Brother
08:13

Liliana acusa concorrente de 'jogo sujo': «Tem orgulho de ser agressivo»

21:47
Pedro baté o pé e não cozinha para o outro grupo. Metade da casa ficou sem jantar - Big Brother
06:09

Pedro baté o pé e não cozinha para o outro grupo. Metade da casa ficou sem jantar

21:39
Cristina Ferreira começa direto com alerta: «Vamos de imediato à casa» - Big Brother
00:58

Cristina Ferreira começa direto com alerta: «Vamos de imediato à casa»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho - Big Brother

A atriz Catarina Siqueira anunciou o nascimento do segundo filho e o primeiro em comum com Henrique de Carvalho. A novidade foi partilhada nas redes sociais, emocionando fãs e amigos.

Catarina Siqueira, 35 anos, vive, esta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, um dos momentos mais felizes da sua vida: nasceu o seu segundo filho. A notícia foi partilhada pelo companheiro, nas redes sociais, onde revelou aos seguidores que o bebé já chegou, celebrando um dia “inesquecível” para toda a família.

O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do icónico ator Ruy de Carvalho. O casal tornou pública a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem partilhado com o público alguns dos momentos mais marcantes desta fase tão especial. Agora, dão as boas-vindas ao primeiro filho em comum, reforçando um amor que tem crescido à vista de todos.

 

Já nasceu o segundo filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

 

A gravidez tinha sido anunciada de forma poética e emotiva. Num vídeo publicado no Instagram, Catarina Siqueira acompanhou as imagens com uma legenda que rapidamente despertou curiosidade e comoção entre fãs e amigos: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍” — uma frase enigmática que, na altura, deixou claro que algo profundamente especial estava prestes a acontecer.

 

 

Este é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Luz, fruto da relação anterior com Marco Campos. Com a chegada do novo bebé, a família entra num capítulo ainda mais luminoso, vivido com muita alegria e partilhado de perto com os milhares de seguidores que acompanham o percurso pessoal e profissional da atriz.

Recorde-se que foi no programa da TVI, Dois às 10, que Catarina Siqueira soube em direto que estava grávida de um menino — um momento surpreendente e carregado de emoção, que rapidamente se tornou viral.

 

Da experiência no “Big Brother Famosos” ao carinho do público

A passagem de Catarina Siqueira pelo Big Brother Famosos e pelo Big Brother - Desafio Final, da TVI, marcou uma fase inesquecível na vida da atriz. Dentro da casa, a atriz conquistou o público pela autenticidade, resiliência e pela forma transparente como partilhou as suas inseguranças, forças e fragilidades. A experiência reforçou a ligação dos espectadores à atriz, que saiu do reality show com ainda mais apoio e admiração. Hoje, esse carinho permanece evidente — sobretudo em momentos felizes como o nascimento do seu filho.

Relacionados

Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”
Temas: Catarina Siqueira Henrique de Carvalho

Fora da Casa

Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Ontem às 22:18
Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Ontem às 17:46
Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Ontem às 16:43
Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Ontem às 16:37
Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Ontem às 16:22
As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

Ontem às 16:10
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Ontem às 15:35
Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»

Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»

8 out, 16:33
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
04:34

Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo

Hoje às 00:05
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

Hoje às 00:50
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
01:09

A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»

Hoje às 02:00
Ver Mais

Notícias

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Há 17 min
Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Ontem às 22:18
Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Ontem às 17:46
Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Ontem às 16:43
Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Ontem às 16:37
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Ontem às 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Ontem às 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Há 22 min
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Ontem às 15:26
Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Ontem às 14:41
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Ontem às 14:31
Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Ontem às 12:31
Ver Mais Outros Sites