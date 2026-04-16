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Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

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Fora da casa do Secret Story, Catarina continua a somar elogios nas redes sociais. Há, no entanto, um detalhe no seu visual que salta de imediato à vista dos seguidores.

Depois de sair da casa mais vigiada do País, Catarina continua a dar que falar e desta vez, longe das câmaras do Secret Story. A ex-concorrente, que recentemente assumiu o namoro com Norberto, tem vindo a conquistar cada vez mais atenção nas redes sociais, onde a sua beleza não passa despercebida.

Entre os vários elogios dos seguidores, há um detalhe que se destaca: os seus marcantes olhos azuis, que se tornaram imagem de marca também no Instagram, onde usa o nome “catblueye”.

As publicações da jovem somam milhares de reações e comentários, com os fãs rendidos ao seu visual.

Recorde agora o pedido de namoro de Norberto a Catarina:

 

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