Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Depois de sair da casa mais vigiada do País, Catarina continua a dar que falar e desta vez, longe das câmaras do Secret Story. A ex-concorrente, que recentemente assumiu o namoro com Norberto, tem vindo a conquistar cada vez mais atenção nas redes sociais, onde a sua beleza não passa despercebida.

Entre os vários elogios dos seguidores, há um detalhe que se destaca: os seus marcantes olhos azuis, que se tornaram imagem de marca também no Instagram, onde usa o nome “catblueye”.

As publicações da jovem somam milhares de reações e comentários, com os fãs rendidos ao seu visual.

Recorde agora o pedido de namoro de Norberto a Catarina: