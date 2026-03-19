Catarina não cala revolta e 'arrasa' João em comunicado: «Triste e devastador»

Através de um comunicado partilhado, Catarina, a concorrente expulsa no último domingo do Secret Story 10, criticou a postura do ex-companheiro, João, e saiu em defesa de Norberto com quem criou uma ligação especial dentro da casa.

Catarina mostrou-se incomodada por continuar a ser tema nas conversas de João dentro da casa. No comunicado, acusou o concorrente de ultrapassar os limites: «Após a minha saída o maior concorrente da casa falou mais do meu nome do que eu dele, e dei bastantes entrevistas. Tentei acima de tudo respeitá-lo, que ele falasse o que lhe ia na alma e tivesse a sua palavra. O que ele está a fazer neste momento é completamente triste e devastador», começou por dizer.

A ex-concorrente aproveitou ainda para esclarecer que a sua aproximação a Norberto não teve qualquer intenção estratégica para benefício no jogo e que a história que teve com João já havia sido ultrapassada até antes de entrar no Secret Story 10: «O Norberto não tem nada a ver com a minha relação passada e vice versa. Quando entrei na casa já não sentia nada pelo João. Muita gente fala que usei o Norberto para fazer ciúmes ao João. ISSO NEM É UMA QUESTÃO», frisou sem esconder a revolta.

Catarina foi mais longe e sublinhou que a ligação com Norberto foi mais intensa do que a que viveu anteriormente: «Vivi mais tempo e intensidade com o Norberto do que alguma vez viveria com o João. Não é uma crítica, só uma questão de identificação».

A terminar, não escondeu a desilusão com o comportamento de João no jogo, acusando-o de recorrer a estratégias para afetar outros concorrentes: «O João não me diz nada, neste momento deixa me desiludida. Porque no fim de tudo o respeito dele desvaneceu. Usar o meu nome para destabilizar outro jogador é fraqueza e acima de tudo descredibiliza totalmente a saúde mental», frisou.