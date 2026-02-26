Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Antes de entrarem na casa, os dois já se tinham envolvido cá fora. No entanto, dentro do jogo, João optou por manter distância e fingir que Catarina é apenas mais uma concorrente. Uma postura que tem deixado a jovem visivelmente fragilizada, sobretudo porque os sentimentos parecem não ter ficado totalmente resolvidos.

A situação ganhou ainda mais peso quando Catarina soube que João tem namorada fora da casa. A revelação funcionou como um verdadeiro gatilho emocional. A concorrente foi-se abaixo, incapaz de esconder a mágoa ao perceber que, enquanto ela ainda tenta gerir o que sente, João segue aparentemente indiferente.

O comportamento do concorrente, que finge mesmo que não a conhece e mantém uma postura fria, tem sido difícil de digerir para Catarina. Para quem partilhou momentos íntimos no exterior, a indiferença dentro da casa soa a negação e até a desvalorização do que viveram.

Entre lágrimas e desabafos com outros colegas, Catarina tem demonstrado dificuldade em separar o jogo da vida real. A convivência diária com João, aliada ao silêncio dele sobre o passado em comum, tornou-se um peso constante.

Resta saber até que ponto esta tensão emocional irá influenciar o percurso de ambos no jogo.

Veja o momento em que Catarina quebra no confessionário com Cristina Ferreira: