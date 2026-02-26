Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
18:21
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

18:08
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»
02:53

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

17:56
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»
03:45

Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

17:56
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável
03:45

Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

17:25
«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo
16:44

«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo

17:21
«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva
05:03

«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva

17:18
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

17:12
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

16:53
Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»
03:13

Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»

16:45
Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»
06:31

Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»

16:39
Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado»
05:22

Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado»

16:37
Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas
05:22

Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas

16:11
Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

15:37
Nova pista agita a casa e deixa concorrentes em alvoroço. E as teorias são de rir
02:17

Nova pista agita a casa e deixa concorrentes em alvoroço. E as teorias são de rir

15:37
«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex
02:21

«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex

15:30
João e Hugo têm o mesmo segredo, mas nem sonham! Ao almoço, falam sobre teorias: e o momento é cómico
01:30

João e Hugo têm o mesmo segredo, mas nem sonham! Ao almoço, falam sobre teorias: e o momento é cómico

14:52
Estátua de Adão e Eva e uma maçã proibida. Diogo desenha estratégia para esconder o segredo e chama a atenção de Eva para uma pista
08:31

Estátua de Adão e Eva e uma maçã proibida. Diogo desenha estratégia para esconder o segredo e chama a atenção de Eva para uma pista

14:38
O verniz estalou. Jéssica passada com atitude de Ana: «Isso para mim é ser hipócrita»
04:35

O verniz estalou. Jéssica passada com atitude de Ana: «Isso para mim é ser hipócrita»

14:24
Sara implacável com Luzia: «Vai voltar a aparecer e não é pelos melhores motivos»
01:18

Sara implacável com Luzia: «Vai voltar a aparecer e não é pelos melhores motivos»

14:10
Imperdível: Sara fala com Eva sobre Hugo na presença de Diogo
05:57

Imperdível: Sara fala com Eva sobre Hugo na presença de Diogo

13:52
Ana desaba em lágrimas na cozinha ao falar do filho
08:30

Ana desaba em lágrimas na cozinha ao falar do filho

13:32
Quem é planta na casa? Hugo faz as suas acusações
03:02

Quem é planta na casa? Hugo faz as suas acusações

13:28
João relata forte discussão com Jéssica: «Isto foi mesmo agressivo... berros na cara com gestos»
08:02

João relata forte discussão com Jéssica: «Isto foi mesmo agressivo... berros na cara com gestos»

13:04
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

12:47
Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Acompanhe ao minuto

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada - Big Brother

Catarina não esconde o abalo emocional após João fingir que não a conhece dentro da casa.

No Secret Story 10, as emoções estão longe de ser apenas estratégicas e a relação mal resolvida entre Catarina e João é prova disso.

Antes de entrarem na casa, os dois já se tinham envolvido cá fora. No entanto, dentro do jogo, João optou por manter distância e fingir que Catarina é apenas mais uma concorrente. Uma postura que tem deixado a jovem visivelmente fragilizada, sobretudo porque os sentimentos parecem não ter ficado totalmente resolvidos.

A situação ganhou ainda mais peso quando Catarina soube que João tem namorada fora da casa. A revelação funcionou como um verdadeiro gatilho emocional. A concorrente foi-se abaixo, incapaz de esconder a mágoa ao perceber que, enquanto ela ainda tenta gerir o que sente, João segue aparentemente indiferente.

O comportamento do concorrente, que finge mesmo que não a conhece e mantém uma postura fria, tem sido difícil de digerir para Catarina. Para quem partilhou momentos íntimos no exterior, a indiferença dentro da casa soa a negação e até a desvalorização do que viveram.

Entre lágrimas e desabafos com outros colegas, Catarina tem demonstrado dificuldade em separar o jogo da vida real. A convivência diária com João, aliada ao silêncio dele sobre o passado em comum, tornou-se um peso constante.

Resta saber até que ponto esta tensão emocional irá influenciar o percurso de ambos no jogo. 

Veja o momento em que Catarina quebra no confessionário com Cristina Ferreira:

