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Catarina é confrontada com palavras de Norberto no Dois às 10 e admite: «Deixou-me um bocadinho desconfortável»

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Expulsa do Secret Story 10 na gala deste domingo, Catarina marcou presença no Dois às 10 e acabou por reagir às palavras de Norberto dentro da casa.

Depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Catarina esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos na manhã desta segunda-feira, no Dois às 10, onde recordou a relação que criou com Norberto dentro da casa mais vigiada do país.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira quis perceber quais são as intenções da ex-concorrente agora que o reality show continua sem ela e lançou uma pergunta direta: «Vais ficar à espera do Norberto?» A resposta surgiu, mas já com menos convicção do que na noite da gala: «Vou...», disse Catarina. A apresentadora percebeu imediatamente a diferença no tom e comentou: «Esse ‘vou’ já não é tão certo como o de ontem. Quando ouves dizer "ela que siga a vida dela…"» A ex-concorrente acabou por admitir que as palavras de Norberto a tocaram. «Isso deixou-me um bocadinho desconfortável, mas está tudo bem», confessou, sublinhando ainda que compreende a posição do colega dentro do jogo: «Ele está ali para jogar por ele».

Cristina Ferreira quis ainda perceber se o sentimento vivido dentro da casa foi verdadeiro e questionou Catarina de forma direta: «Sentiste carinho dele?» A resposta surgiu de forma simples e sem hesitações: «Senti».

Reality em direto?
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Veja o momento aqui:

Recorde-se que Catarina foi a concorrente expulsa pelos portugueses na última gala do Secret Story 10, ao reunir apenas 29% dos votos para salvar. A saída provocou várias reações entre os colegas, que se mostraram emocionados com a despedida.

Entretanto, fora da casa, ficam agora no ar as dúvidas sobre o futuro da ligação entre Catarina e Norberto.

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