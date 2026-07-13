É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

Chegou ao fim a relação entre Catarina Quintas e Norberto Gonçalves, casal que nasceu durante a participação na Casa dos Segredos 10 e que continuou junto depois do reality show da TVI.

Foi a própria Catarina Quintas quem confirmou a separação, em declarações à TV 7 Dias, revelando que a decisão surgiu após perceberem que tinham projetos de vida distintos.

A ex-concorrente explicou que a intensidade da experiência televisiva não lhes permitiu conhecer verdadeiramente a personalidade um do outro. Só mais tarde, já fora do programa, é que essa realidade se tornou evidente.

«Conhecemo-nos numa experiência muito intensa, depois saímos, conhecíamos muito pouco um do outro (...). Só depois de eu ter saído do 'Desafio Final' é que comecei a conhecê-lo melhor e as nossas vidas não encaixavam.»

Segundo Catarina, as diferenças tornaram-se cada vez mais difíceis de ultrapassar, sobretudo no que diz respeito às expectativas para o futuro da relação. Enquanto Norberto demonstrava vontade de dar passos importantes a curto prazo, a jovem admite que preferia viver o presente e concentrar-se na fase profissional que está a atravessar.

»Ele pensava muito mais no nosso futuro enquanto casal (...). Neste momento estou nesta fase dos reality, das redes sociais, e acabo por querer estar mais focada nisso.»

A antiga participante da Casa dos Segredos garante que os sentimentos nunca estiveram em causa, mas reconhece que a falta de sintonia relativamente aos objetivos acabou por desgastar o namoro.

A decisão de colocar um ponto final na relação partiu de Catarina, embora admita que ambos tinham consciência de que as coisas já não estavam bem. A jovem afirma que, nesta fase, a prioridade é cuidar de si própria e da sua saúde mental.

«Fui eu que tomei a decisão, mas ele sabia que a situação não estava bem. Preciso de tratar de mim, da minha saúde mental e priorizar-me antes.»