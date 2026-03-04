Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

No Secret Story 10 há um triângulo amoroso. Na noite passada, as águas agitaram-se na casa mais vigiada do país e Catarina e Norberto beijaram-se . Durante a tarde de hoje, Ricardo João assumiu ter um claro interesse pela colega.

A conversa entre Norberto e Ricardo João começou com um desabafo do concorrente de Rio Tinto: «Em 37 anos de vida foi assim, nos próximos trinta vai ser trinta vezes pior». O bartender assumiu adorar sentir-se apaixonado: «é incrível, e amar também», concluiu.

Ao ouvir o colega falar assim de amor, Norberto atirou: «Eu acho que tu devias aproveitar, com a Catarina.». Ao ouvir as palavras do colega, Ricardo João fica em silêncio e Norberto reforça a ideia inicial: «Esquece o beijo. Acho que até fazem um bom casal.». Aparentemente, aconteceu um beijo entre Norberto e Catarina na noite anterior e, ainda assim, Norberto tem muito interesse que essa situação fique para trás, e que o colega procure o amor em Catarina.

Visivelmente desconfortável, Ricardo João começou a generalizar: «Há miúdas super bonitas aqui». Norberto responde prontamente: «A que faz mais o teu estilo é ela», ao qual Ricardo João não nega e fica particularmente "corado".