Ninguém esperava: O beijo na boca entre dois concorrentes que até deixou Cristina Ferreira surpreendida 

A gala deste domingo, dia 12, do Secret Story arrancou com um momento inesperado. Catarina e Norberto, dois dos ex-concorrentes mais falados desta edição, protagonizaram uma cena que ninguém estava à espera.

Logo nos primeiros minutos da emissão, Cristina Ferreira decidiu ir direta ao assunto e quis perceber em que ponto estava a relação entre os dois, depois da proximidade dos dois dentro da casa.

A resposta não se fez apenas com palavras. Perante a curiosidade da apresentadora, Norberto surpreendeu tudo e todos ao beijar Catarina Quintas na boca.

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