Pais de Catarina totalmente contra romance com Norberto. Veja as declarações polémicas

Catarina e Norberto parecem estar a viver o início de uma história de amor dentro da casa do Secret Story 10. O concorrente já confessou que está mesmo a gostar da jovem, enquanto Catarina também não tem escondido os sentimentos que tem vindo a desenvolver pelo colega.

No entanto, cá fora, a relação está a ser acompanhada com alguma cautela pela família da concorrente. Durante o Diário deste sábado, 14 de março, Vera e Artur, os pais de Catarina, comentaram a proximidade entre os dois e admitiram que têm algumas dúvidas sobre o futuro do casal.

A mãe da jovem começou por recordar a primeira impressão que teve de Norberto. «De início não gostei muito da conversa dele, achei-o muito machista. Não gostei muito», confessou Vera, acrescentando ainda que, entretanto, a sua opinião acabou por suavizar. Apesar disso, mantém algumas reservas. «Agora eu gosto do Norberto, mas não sei se é a pessoa indicada para a Catarina. Eu gostava de a ver feliz, com alguém que a fizesse feliz, e não sei se o Norberto vai ser essa pessoa», explicou.

Durante a conversa, Vera recordou ainda o passado recente da filha dentro da casa e o sentimento que Catarina tinha por João. «Ela estava completamente apaixonada por ele (…) No início achei que ela estava a tentar fazer um ciumezinho ao João», afirmou.

A mãe confessou ainda que a aconselharia a afastar-se de Norberto. «Eu dizia para ela se afastar do Norberto, não é a melhor solução (...) Acho que foi a pior coisa que ela podia ter feito», atirou.

Já Artur, o pai da concorrente, foi mais direto e lembrou um conselho que deu antes da filha entrar no programa. «Das coisas que eu lhe falei antes dela entrar, foi a não envolvência com ninguém», confessou.

Veja a entrevista aqui:

Ainda assim, dentro da casa do Secret Story 10, Catarina e Norberto continuam cada vez mais próximos, deixando no ar a dúvida sobre se esta ligação poderá transformar-se num romance duradouro… ou se as reservas da família vão acabar por pesar no futuro da relação.