Paixão assumida! Há um novo beijo de Catarina e Norberto que está a dar que falar: «É só o começo»

Depois de semanas de especulação, Catarina e Norberto, ex-concorrentes do Secret Story 10, parecem ter colocado um ponto final nos rumores: a relação é real e já não está escondida.

O momento que confirmou tudo aconteceu na gala deste domingo, quando os dois surpreenderam o público ao trocarem um beijo em direto. A cumplicidade entre ambos já vinha sendo comentada nas redes sociais e entre fãs do programa, mas faltava um gesto claro — que acabou por surgir em grande destaque.

Contudo, a confirmação não ficou por aí. Pouco depois, Catarina e Norberto voltaram a partilhar um momento íntimo, desta vez nas redes sociais.

Numa fotografia publicada por ambos, surgem novamente a beijar-se, num registo descontraído e assumidamente romântico. A acompanhar a imagem, deixaram uma legenda que rapidamente conquistou os seguidores: «Se isto é só o começo… imagina o resto».

A frase, carregada de entusiasmo e promessa, alimentou ainda mais o entusiasmo dos fãs, que têm reagido com milhares de gostos e comentários de apoio ao novo casal. Muitos destacam a química que já era visível dentro da casa e mostram-se felizes por ver a ligação evoluir cá fora.

A história de Catarina e Norberto junta-se agora à lista de romances que nasceram em reality shows, provando que, mesmo num ambiente competitivo, há espaço para sentimentos genuínos. Resta saber até onde irá esta relação que, para já, começou da forma mais mediática possível — diante das câmaras e sob o olhar atento do público.