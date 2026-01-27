Ex-concorrente de reality-show é detida após fugir de hotel sem pagar

A ex-estrela do reality-show norte-americano 'The Real Housewives of DC’, Catherine Ommanney, foi detida em Espanha, após fugir de um hotel em Palma de Maiorca sem pagar pela sua estadia, avança o jornal britânico Daily Star.

Segundo a mesma publicação, a socialite de 53 anos - conhecida também pelo seu breve relacionamento com o Príncipe Harry em 2006 - deixou o hotel Playas del Rey, na zona balnear de Santa Ponsa, sem pagar a conta no valor de 500 euros, pelo seu período de nove dias de alojamento.

O mesmo jornal adianta ainda que Catherine Ommanney foi detida na em Palma de Maiorca e libertada no mesmo dia após o pagamento de uma fiança, respondendo pelos seus atos em liberdade, uma vez que o cartão de crédito apresentado pela socialite ao deixar o estabelecimento não tinha dinheiro.

