Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Cátia Marisa ficou conhecida do público quando entrou no Secret Story - Casa dos Segredos 3, em 2012, com um segredo que marcou os espectadores: «Fui mãe aos 15 anos». Na altura, a jovem tinha apenas 25 anos e partilhou na casa uma história de vida feita de desafios e superação, enquanto mãe adolescente.

Mais de uma década depois, o tempo passou — e a mudança é evidente. O filho que motivou o seu segredo televisivo está agora crescido, já é um jovem adulto e, como mostram as fotografias recentes partilhadas nas redes sociais, encontra-se até mais alto do que a própria mãe, algo que tem surpreendido os seguidores.

Entretanto, a ex-concorrente voltou a ser mãe e construiu uma família maior. Além do filho mais velho, Cátia Marisa tem também uma filha mais nova, com quem surge frequentemente em momentos familiares partilhados online, revelando uma fase de vida mais tranquila e dedicada à maternidade.

Hoje, longe dos reality shows, continua a recordar-se o segredo que a deu a conhecer ao país — agora com um significado ainda mais especial, ao ver o filho já transformado num homem e a acompanhar o crescimento da filha mais nova, numa nova etapa marcada pela família e pela estabilidade.

A par disso e no ano em que celebra o seu 40º aniversário, Cátia Marisa continua a surpreender nas redes sociais, com fotografias que têm dado que falar. Em excelente forma física, soma elogios dos seguidores, que destacam o seu corpo de sonho e a confiança que demonstra nesta nova fase da vida.

