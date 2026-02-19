Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Ao Minuto

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Acompanhe ao minuto

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela - Big Brother

A ex-concorrente tinha um segredo marcante, mas a realidade de hoje em dia é mais ainda.

Cátia Marisa ficou conhecida do público quando entrou no Secret Story - Casa dos Segredos 3, em 2012, com um segredo que marcou os espectadores: «Fui mãe aos 15 anos». Na altura, a jovem tinha apenas 25 anos e partilhou na casa uma história de vida feita de desafios e superação, enquanto mãe adolescente.

Mais de uma década depois, o tempo passou — e a mudança é evidente. O filho que motivou o seu segredo televisivo está agora crescido, já é um jovem adulto e, como mostram as fotografias recentes partilhadas nas redes sociais, encontra-se até mais alto do que a própria mãe, algo que tem surpreendido os seguidores.

 

Entretanto, a ex-concorrente voltou a ser mãe e construiu uma família maior. Além do filho mais velho, Cátia Marisa tem também uma filha mais nova, com quem surge frequentemente em momentos familiares partilhados online, revelando uma fase de vida mais tranquila e dedicada à maternidade.

Hoje, longe dos reality shows, continua a recordar-se o segredo que a deu a conhecer ao país — agora com um significado ainda mais especial, ao ver o filho já transformado num homem e a acompanhar o crescimento da filha mais nova, numa nova etapa marcada pela família e pela estabilidade.

A par disso e no ano em que celebra o seu 40º aniversário, Cátia Marisa continua a surpreender nas redes sociais, com fotografias que têm dado que falar. Em excelente forma física, soma elogios dos seguidores, que destacam o seu corpo de sonho e a confiança que demonstra nesta nova fase da vida.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais de Cátia Marisa. E recorde também como ela era quando entrou no Secret Story. 

 

Relacionados

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»
Temas: Cátia Marisa

Ainda se lembra?

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Há 3h e 13min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

13 fev, 12:28
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

13 fev, 12:19
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

9 fev, 14:47
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

5 fev, 20:04
Mais Ainda se lembra?

Mais Vistos

Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

Ontem às 19:11
Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Hoje às 18:14
«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Hoje às 13:53
21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

Hoje às 13:39
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Ontem às 22:03
Ver Mais

Notícias

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Há 3h e 6min
Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Hoje às 18:14
«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Hoje às 13:53
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Hoje às 12:34
Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Hoje às 12:08
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Há 3h e 6min
Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Há 3h e 13min
Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Hoje às 18:14
«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Hoje às 13:53
21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

Hoje às 13:39
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

Há 34 min
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

Hoje às 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

Hoje às 16:28
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
02:48

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova

17 fev, 16:20
Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares
01:14

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

17 fev, 15:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de homem, Jéssica Galhofas responde a pergunta indiscreta: "Tu namoras?"

Ao lado de homem, Jéssica Galhofas responde a pergunta indiscreta: "Tu namoras?"

Hoje às 16:11
Ex-concorrente do Big Brother toma uma das decisões mais difíceis da sua vida: «Para sempre tua»

Ex-concorrente do Big Brother toma uma das decisões mais difíceis da sua vida: «Para sempre tua»

Hoje às 15:55
Jéssica Galhofas toma "uma das decisões mais difíceis" de sempre... e faz emotiva despedida!

Jéssica Galhofas toma "uma das decisões mais difíceis" de sempre... e faz emotiva despedida!

Hoje às 15:16
Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Ontem às 21:24
«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

Ontem às 16:18
Ver Mais Outros Sites