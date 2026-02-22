Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Uma família que Portugal viu nascer! Célia e Telmo: Os momentos mais marcantes de 2000 até hoje

A ex-concorrente do primeiro Big Brother Portugal, Célia Ferreira, está a viver um momento de profunda dor. Este domingo, 22 de fevereiro, a também conhecida pelo romance com Telmo durante o reality show despediu-se publicamente da avó, que partiu recentemente.

Através da sua página oficial de Instagram, Célia partilhou uma série de fotografias ao lado da avó e escreveu uma dedicatória emotiva que rapidamente comoveu os seguidores.

«A avó Fina partiu. Que doloroso é escrever estas palavras. Poderia passar o resto da minha vida a dizer-te obrigada, que não seriam vezes suficientes para agradecer tudo o que fizeste por mim e tudo o que foste para mim.», começou por escrever.

Na publicação, a ex-concorrente sublinhou ainda o papel central que a avó ocupou na sua vida: «Foste Avó, a melhor avó do mundo, com o melhor colo, o melhor mimo e até os meus amigos encontravam carinho em ti…e os teu netos e bisnetos foram os teus maiores amores! Foste a minha melhor amiga, por vezes nem precisávamos de falar… a presença chegava para trazer consolo.»

Célia Ferreira terminou a homenagem revelando a cumplicidade única que as unia e a esperança de um reencontro: «Foste minha confidente, contei-te as minhas alegrias e tristezas, conquistas e falhanços épicos, mas para ti eu fui sempre apenas a tua Celinha. Foste uma mulher generosa e altruísta e viveste para os teus e que grande exemplo foste e és para mim! Despeço-me hoje do teu corpo térreo, na esperança de um dia voltar a encontrar o teu colo, minha avó Fina.»

As palavras da ex-concorrente rapidamente geraram uma onda de solidariedade e carinho por parte dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens de conforto e condolências.