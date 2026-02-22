Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ao Minuto

A horas da estreia do Secret Story, desvendamos pormenores da gala! Saiba o que esperar

A horas da estreia do Secret Story, desvendamos pormenores da gala! Saiba o que esperar

Curioso com a estreia do Secret Story? Estes são os signos dos concorrentes

Curioso com a estreia do Secret Story? Estes são os signos dos concorrentes

Roupa interior à vista. O look de Márcia Soares que deixou todos de queixo caído na gala da TVI

Roupa interior à vista. O look de Márcia Soares que deixou todos de queixo caído na gala da TVI

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Secret Story: Uma casa totalmente nova com muitos mistérios. Revelamos alguns detalhes em exclusivo

Secret Story: Uma casa totalmente nova com muitos mistérios. Revelamos alguns detalhes em exclusivo

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI
Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

Fotografia comprometedora? Marcia Soares é apanhada em direto. A última foto do telemóvel revela que tem muito a esconder

Fotografia comprometedora? Marcia Soares é apanhada em direto. A última foto do telemóvel revela que tem muito a esconder

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções
33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

Cristina Ferreira revela detalhes sobre os segredos do Secret Story e garante: «melhores do que o ano anterior»

Cristina Ferreira revela detalhes sobre os segredos do Secret Story e garante: «melhores do que o ano anterior»

O que se come na Gala de aniversário da TVI? Esta é a ementa dos famosos no Casino Estoril

O que se come na Gala de aniversário da TVI? Esta é a ementa dos famosos no Casino Estoril

Exuberantes e sensuais: Os looks das estrelas dos reality shows que não deixaram ninguém indiferente

Exuberantes e sensuais: Os looks das estrelas dos reality shows que não deixaram ninguém indiferente

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Sensual como nunca a viu: Márcia Soares choca em look transparente da cintura para baixo

Sensual como nunca a viu: Márcia Soares choca em look transparente da cintura para baixo

Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Iva Domingues usa look carregado de diamantes de milhares de euros. «Até tenho medo...»

Iva Domingues usa look carregado de diamantes de milhares de euros. «Até tenho medo...»

Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo

Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo

Cristina Ferreira revela um dos segredos da nova edição do Secret Story

Cristina Ferreira revela um dos segredos da nova edição do Secret Story

A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

"Vais entrar nos 33 solteira?": veja a resposta de Bernardina Brito
"Vais entrar nos 33 solteira?": veja a resposta de Bernardina Brito

Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: "Não pode ser"
Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: "Não pode ser"

Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem
Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia Ferreira, concorrente do primeiro Big Brother Portugal, está a viver um momento de profunda dor. A ex-concorrente partilhou este domingo uma mensagem de despedida que rapidamente comoveu milhares de seguidores nas redes sociais.

A ex-concorrente do primeiro Big Brother Portugal, Célia Ferreira, está a viver um momento de profunda dor. Este domingo, 22 de fevereiro, a também conhecida pelo romance com Telmo durante o reality show despediu-se publicamente da avó, que partiu recentemente.

Através da sua página oficial de Instagram, Célia partilhou uma série de fotografias ao lado da avó e escreveu uma dedicatória emotiva que rapidamente comoveu os seguidores.

«A avó Fina partiu. Que doloroso é escrever estas palavras. Poderia passar o resto da minha vida a dizer-te obrigada, que não seriam vezes suficientes para agradecer tudo o que fizeste por mim e tudo o que foste para mim.», começou por escrever.

Na publicação, a ex-concorrente sublinhou ainda o papel central que a avó ocupou na sua vida: «Foste Avó, a melhor avó do mundo, com o melhor colo, o melhor mimo e até os meus amigos encontravam carinho em ti…e os teu netos e bisnetos foram os teus maiores amores! Foste a minha melhor amiga, por vezes nem precisávamos de falar… a presença chegava para trazer consolo.»

Célia Ferreira terminou a homenagem revelando a cumplicidade única que as unia e a esperança de um reencontro: «Foste minha confidente, contei-te as minhas alegrias e tristezas, conquistas e falhanços épicos, mas para ti eu fui sempre apenas a tua Celinha. Foste uma mulher generosa e altruísta e viveste para os teus e que grande exemplo foste e és para mim! Despeço-me hoje do teu corpo térreo, na esperança de um dia voltar a encontrar o teu colo, minha avó Fina.»

As palavras da ex-concorrente rapidamente geraram uma onda de solidariedade e carinho por parte dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens de conforto e condolências.

Veja aqui a publicação:

 

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

