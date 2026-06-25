Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Mais de 20 anos depois de se terem apaixonado na primeira edição do Big Brother, Célia e Telmo continuam a ser um dos casais mais emblemáticos e queridos dos reality shows nacionais. A relação mantém-se firme e a família continua a partilhar alguns dos momentos mais especiais da sua vida com os seguidores.

Recentemente, Célia recorreu às redes sociais para assinalar um momento particularmente emotivo: o regresso do filho, Alexandre, após seis meses longe de casa. A antiga concorrente publicou uma fotografia ao lado do jovem e deixou uma mensagem carregada de sentimento.

«Depois de 6 meses longe de nós, longe de abraços e beijos, longe do carinho e da cultura tão nossa, tão portuguesa, aqui estás tu… Ainda parece um sonho, ainda não parece real, mas aqui estás tu! Bem-vindo meu filho ❤️ quero que saibas o orgulho que todos temos em ti, na tua perseverança, na tua força, no teu espírito de sacrifício!», escreveu.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações de carinho, com seguidores e amigos a juntarem-se à alegria da família neste tão aguardado reencontro.

Célia e Telmo são um dos casais mais acarinhados do universo de reality shows. Depois do filho envergar numa carreira militar, finalmente está de regresso a casa. E os pais não escondem o entusiasmo.