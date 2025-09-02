Bebés reality: Estes são os casais de ex-concorrentes que tiveram filhos juntos. E vão surpreender

Uma história de amor só por si já é memorável, mas se acontecer dentro de um reality-show, à vista de todos, torna-se mais ainda. E se der frutos então, ninguém se vai esquecer. Recordamos por isso os casais de ex-concorrentes que tiveram filhos juntos.

Há casais que ainda hoje estão juntos - o caso mais antigo é o de Célia e Telmo, que entraram na primeira edição do Big Brother em 2000 e que hoje são pais de dois meninos.

Outros exemplos são Liliana Filipa e Daniel Gregório, pais de Ariel e Santiago; Romana e Santiago, que têm dois filhos em comum; ou Ricky e Daniela, juntos há mais de 20 anos e com um filho que tem precisamente a mesma idade.

Outros, como Bernardina Brito e Tiago Ginga - pais de Kévim; ou Sofia Sousa e Tierry Vilson - pais de Yasmin Dafne; ou Marta Cardoso e Marco Costa - pais de Marquinho - já não estão juntos, mas os filhos, esses são para sempre.

