Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Célia e Telmo entraram no primeiro Big Brother em 2000. Ela tinha 18 anos e ele 23 e apaixonaram-se para toda a gente ver. 25 anos depois têm dois filhos: Rafael com oito anos e Alexandre, que fez agora 21 anos e é «a cara do pai».

Célia assinalou o aniversário do filho mais velho com uma declaração na sua página de Instagram: «2️⃣1️⃣ Parabéns 🎉🎂ao meu primeiro grande AMOR ❤️», escreveu.

«Este miúdo giro, de riso fácil, com um coração mega generoso e que mudou a minha vida para melhor, que me mostrou que o Amor transcende a Alma. Parabéns filho e que estejamos sempre cá para te aplaudir, para te celebrar 🎉🎂», acrescentou.

De recordar que Célia Telmo conquistaram corações com a sua história de amor. Apaixonaram-se aos olhos de toda a gente e casaram mais tarde, já fora da casa, numa celebração transmitida em direto pela TVI, para Portugal inteiro ver.

25 anos depois, o casal mantém-se unido e continua a conquistar o carinho dos portugueses, agora através das redes sociais e da partilha da sua vida em família.

Desde que deixaram a casa mais vigiada do país, Célia e Telmo construíram uma vida assente em valores sólidos. A relação iniciada no Big Brother transformou-se numa história de amor duradoura, e os dois continuam a mostrar, com simplicidade e verdade, a força da união familiar.

Para os fãs do programa e para quem acompanhou o início desta história de amor, ver Alexandre e Rafael crescer é como viajar no tempo. Uma prova de que, mesmo depois da fama, é possível manter os pés bem assentes na terra e dar prioridade ao que realmente importa.

