Filho mais novo de Célia e Telmo celebra momento marcante. E a declaração da mãe é arrepiante

Amor à prova de bala! Recorde os casais de Reality que ainda hoje se mantém juntos e mais apaixonados do que nunca

Uma família que Portugal viu nascer! Célia e Telmo: Os momentos mais marcantes de 2000 até hoje

Célia e Telmo apaixonaram-se na primeira edição do Big Brother, em 2000, e desde então construíram uma vida juntos. Casaram, formaram família e continuam a partilhar os momentos mais especiais nas redes sociais.

No passado domingo, dia 15 de março, foi a vez de celebrar o aniversário do filho mais novo do casal, Rafael, que completou nove anos. Célia não resistiu a partilhar o momento com os seus seguidores e publicou uma fotografia do menino a segurar o bolo de aniversário.

Na legenda, a ex-concorrente escreveu:

«Sobre o dia de ontem. 9 aninhos celebrados com muito amor, emoção e memórias que te vão acompanhar para sempre.»

Para além de Rafael, Célia e Telmo são também pais de Alexandre, de 21 anos, fruto da mesma relação que nasceu dentro da casa mais vigiada do País.