Um centro de dia transformado num Secret Story? Existe e guarda segredos bombásticos!

A atual edição de “Secret Story – Casa dos Segredos”, da TVI, está a conquistar o público — e não apenas dentro da casa mais vigiada do país. O impacto do reality show tem sido tão grande que, todos os dias, surgem vídeos e conteúdos virais inspirados nos concorrentes e nos seus segredos.

Desta vez, quem brilhou foram os utentes do centro de dia ADIB – Associação Dinamizadora dos Interesses de Basto, situado em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga. Num vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, cada um dos utentes revela, de forma divertida e surpreendente, aquilo que seria o seu segredo dentro de uma hipotética “Casa dos Segredos”.

“Hoje na ADIB o inesperado aconteceu! O nosso centro de dia transformou-se numa verdadeira ‘Casa dos Segredos’ e os utentes soltaram segredos de que ninguém estava à espera… Uns divertidos, outros surpreendentes e alguns simplesmente bombásticos!”, lê-se na descrição do vídeo partilhado pela instituição.

A publicação prossegue com entusiasmo: “Entre gargalhadas, mistério e muita emoção, vivemos uma tarde cheia de suspense e boa disposição.”

Veja o vídeo.

O momento não passou despercebido a quem já viveu a experiência do reality show por dentro. Nos comentários, antigos concorrentes da “Casa dos Segredos”, como Sandrina Pratas e Ruben Boa Nova, fizeram questão de reagir ao vídeo, deixando mensagens de carinho.

A iniciativa da ADIB não só arrancou sorrisos como também mostrou, mais uma vez, a força que o programa continua a ter na cultura popular portuguesa, envolvendo todas as idades e comunidades.