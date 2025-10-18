Foram o casal polémico do Secret Story 7, separaram-se e agora estão novamente juntos: a história de amor de César e Gabriela

Foram o casal mais polémico do Secret Story - Casa dos Segredos 7, separaram-se e agora voltaram a estar juntos: recorde a história de amor de Gabriela Santana e César Matoso, que recentemente anunciaram que estão mais apaixonados do que nunca.

Quando entraram em 2018 no reality show da TVI, César Matoso e Gabriela Santana eram mais do que dois concorrentes: eram namorados, com cinco anos de relação, prontos para colocar à prova o amor à frente de centenas de câmaras, e milhões de pessoas.

Dentro da casa mais vigiada do país, os dois acabaram por protagonizar várias polémicas. Gabriela não conseguiu esconder as suas inseguranças e ciúmes e, depois de saírem do formato, acabaram mesmo por decidir pôr um ponto final na relação.

Gabriela e César seguiram caminhos diferentes, mas alimentaram uma bonita relação de amizade que, ao que parece, voltou a transformar-se em amor.

César Matoso e Gabriela Santana estão juntos há 12 anos, com alguns desencontros pelo meio

Após alguns encontros discretos e vários rumores, a confirmação oficial chegou: em janeiro de 2022, surgiram notícias de que os ex-concorrentes teriam decidido dar uma segunda oportunidade ao amor, mas a verdade é que, nas redes sociais, mantiveram-se sempre muito discretos.

Agora, já não escondem: este ano, o casal assinalou 12 anos de ligação com uma publicação muito especial nas redes sociais, que deixou os fãs em êxtase.

Hoje, César e Gabriela surgem como um casal que atravessou vários altos e baixos, aprendeu com o passado, deixou feridas cicatrizarem e regressou com a convicção de que o amor pode mesmo triunfar.

Para um formato como a Casa dos Segredos, onde emoções são ampliadas e relações são constantemente testadas, o final desta história ganha um sabor especial: o de que, apesar do palco mediático e dos erros, os dois retomaram a ligação, mais maduros e mais consistentes.