Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Entraram no Secret Story 7 muito apaixonados e a relação continuou cá fora apesar de alguns altos e baixos. Agora, Gabriela Santana e César Matoso surpreenderam os seguidores com um vídeo ousado partilhado nas redes sociais.

«Cuidado, pessoas sensíveis! Este vídeo tem muito beijo na boca e gente louca com pouca roupa», lê-se na legenda da partilha feita no Instagram e acompanhada por emojis que indicam que as fotos são «proibidas a menores de 18 anos».

Na mesma legenda, o casal de ex-concorrentes acrescenta: «Mas acima de tudo tem o mais importante: amor. Quero o vosso melhor comentário! Sem safadeza, por favor».

