Terminaram, reataram e estão noivos: Casal do Secret Story mostra pedido de casamento escondido há um ano

O amor entre César Matoso e Gabriela Santana continua a dar que falar. Os ex-concorrentes da “Secret Story 7”, que conquistaram o público há oito anos, viveram uma relação marcada por altos e baixos depois da saída da casa mais vigiada do País. Apesar de terem terminado o namoro cá fora, o sentimento falou mais alto e o casal acabou por reatar algum tempo depois.

Desde então, César e Gabriela mantiveram a relação longe de grandes polémicas, apostando numa vida mais discreta. Em 2025, deram um novo passo importante ao ficarem noivos, mas decidiram guardar o momento apenas para os mais próximos. O pedido de casamento aconteceu de forma surpreendente durante um concerto ao vivo, num cenário romântico que emocionou os dois.

Só agora, um ano depois, é que o casal decidiu partilhar com os fãs as imagens desse momento especial. O vídeo rapidamente gerou milhares de reações nas redes sociais, com seguidores rendidos à cumplicidade e à história de amor dos antigos concorrentes do reality show da TVI.

«Faz hoje um ano que ajoelhei e pedi novamente a Gabriela Santana em namoro. Estes anéis tem 13 anos tal como a nossa história. Já vivemos tanto!!! até o inacreditável. Mas este foi um momento especial, foi o início de uma nova etapa, dia 24 de Maio de 2025 uma noite incrível com a Ivete Sangalo a cantar para nós🤪❤️🤍 choramos muito e beijamos muito também, tem um significado enorme para nós», escreveu César.

O ex-concorrente acrescentou: «E por muito que se tenha falado ou escrito, acreditem que nunca forçamos nada!!! e que muitas vezes a nossa luta foi tentar fugir um do outro e não ao contrário. Superamos barreiras, procuramos ajuda, cedemos e crescemos muito».

«Foi um ano a nível pessoal muito difícil para mim, nem sei como teria sido se não tivesses a meu lado meu amor, o amor da minha vida, o único e de sempre. O vídeo vem um ano depois porque nunca tentamos sensacionalizar a nova vida ao contrário do que já fomos acusados, mas vocês merecem esta partilha por todo o amor e carinho que diariamente recebemos», rematou.